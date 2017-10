CARTOON ITALIA - Sostegno al Ministro Franceschini sulla riforma delle quote d'investimento per TV e Piattofomre Digitali

02/10/2017, 15:33

La riforma del sistema delle quote d'investimento proposta dal ministro Franceschini è un tassello fondamentale per la crescita e il rafforzamento del sistema audiovisivo italiano poiché, finché la generalità delle emittenti e di tutti gli operatori che offrono sul territorio italiano dei contenuti (SVOD, VOD, OTT, Broadcaster via etere, via digitale) ricavandone utili non ne reinvestiranno una parte in Italia, non potrà esserci una reale crescita del nostro mercato.La modifica dell'art. 44 proposta dal ministro Franceschini, va in questa direzione e la sua riforma è particolarmente importante per il settore dell'animazione che ha, e non per sua scelta, una sola emittente, la RAI, che investe nella produzione indipendente mentre gli investimenti delle altre emittenti sono del tutto marginali, soprattutto nel settore della programmazione per ragazzi.Questa riforma potrà permetterci di diventare finalmente competitivi a livello internazionale, e farà in modo che gli autori, i registi, e i giovani talenti dell'animazione italiana restino in Italia.