RELIGION TODAY FILM FESTIVAL XX - I film selezionati

28/09/2017, 09:56

Annunciate lr selezioni per il 20° Religion Today Filmfestival, in programma a Trento dal 13 al 22 ottobre 2017.Al concorso parteciperanno 41 film da 28 paesi del mondo, selezionati tra oltre 420 iscrizioni.Il festival ospiterΰ inoltre una retrospettiva di film fuori concorso.In aggiunta ai premi che saranno assegnati dalla Giuria Internazionale, dalla Giuria SIGNIS (Associazione Cattolica Mondiale per la Comunicazione), dalla Giuria del coordinamento dei film festival trentini CinemAMoRe e dalla Giuria interreligiosa di Arco, tra tutti i film ammessi al concorso saranno assegnati il premio "Nello spirito della pace" a cura del Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani e il premio "Migrazioni e convivenza" espresso da Cinformi - Centro informativo per l'immigrazione della Provincia autonoma di Trento.Di seguito la lista per categoria dei film in concorso.- BETWEEN WORLDS, di Miya Hatav, Israele, 2016, 84’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- BLINDNESS, di Ryszard Bugajski, Polonia, 2016, 115’ – Giuria Internazionale e Signis- COLDNESS, di Bahram & Bahman Haj Abol Loo Ark, Iran, 2015, 87’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- HARMONIA, di Ori Sivan, Israele, 2016, 98’ – Giuria Internazionale e Signis- LEYLA, di Ahmed Korkmaz, Turchia, 2017, 92’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- LIFE, di Raouf Sebbahi, Marocco, 2016, 90’ – Giuria Internazionale e Signis- NOUR, di Khalil Dreyfus Zaarour, Libano, 2017, 93’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- PAKO, di Walid Taher, Iraq, 2015, 65’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- RETURNEE, di Sabit Kurmanbekov, Kazakhstan, 2017, 95’ – Giuria Internazionale e Signis- SOUND OF SILENCE, di Dr.Bijukumar Damodaran, India, 2017, 89’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- THE BLACK PIN, di Ivan Marinovic, Serbia/Montenegro, 2016, 100’ – Giuria Internazionale e Signis- WANDERING, di Boonsong Nakphoo, Tailandia, 2016, 120’ – Giuria Internazionale e Signis- A157, di Behrouz Nouranipour, Iran, 2016, 70’ – Giuria Internazionale e Signis- COME BACK FREE, di Ksenia Okhapkina, Estonia, 2016, 52’ – Giuria Internazionale e Signis- IL PAPA IN VERSI, David Riondino, Italia/Cuba, 2015, 52’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- ISLAM ITALIA DONNE IL CORPO NASCOSTO, di F.G.Raganato e Gad Lerner, Italia, 2016, 50’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- LIBERAMI, di Federica Di Giacomo, Italia, 2016, 89’ – Giuria Internazionale e Signis- PROCESSI, di Adriana Ferrarese, Francia/Italia, 2016, 24’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- SACRED, di Thomas Lennon, USA, 2016, 86’ – Giuria Internazionale e Signis- SAIDA DESPITE ASHES, di Soumaya Bouallegui, Tunisia , 2016, 53’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- THE DEVIL AND THE HOLY WATER, di Diego Maria Malara, Finlandia/Etiopia, 2016, 12’ – Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- TUTTO Θ IN FIAMME, di Stefano Croci e Silvia Siberini, Italia, 2017, 62' - Giuria coordinamento film festival CinemAMoRe- VEDETE SONO UNO DI VOI, di Ermanno Olmi, Italia, 2017, 80’ – Giuria Internazionale e Signis- WORD, di Jon Escuder, Spagna, 2017, 50’ – Giuria Internazionale e Signis- A NEW HOME, di Žiga Virc, Slovenia, 2016, 14’ – Giuria interreligiosa Comune di Arco- ASCENSION, di Pedro Peralta Portogallo, 2016, 18’ – Giuria Internazionale e Signis- CHOCOLATE WIND, di Ilia Antonenko, Russia, 2016, 24’ – Giuria Internazionale e SignisI- L POTERE DELL’ORO ROSSO, di Davide Minnella, Italia, 2015, 19’ – Giuria interreligiosa Comune di Arco- IMAGINE, di Ilshat Rakhimov, Russia, 2017, 15’ – Giuria Internazionale e Signis- L’ALBERO DELLA PIAZZA, di Stefano Cattini, Italia, 2016, 14’ –Giuria interreligiosa Comune di Arco- MARY, di Juraj Primorac, Croazia, 2016, 28’ – Giuria Internazionale e Signis- MARY MOTHER, di Sadam Wahidi, Afghanistan, 2016, 20’ – Giuria interreligiosa Comune di Arco- OPERATION COMMANDO, di Jan Czarlewski, Svizzera, 2016, 17’ – Giuria interreligiosa Comune di Arco- PAPEROCK, di Hillel Rate, Israele, 2016, 11’ – Giuria interreligiosa Comune di Arco- SON OF KALI, di Amit Agarwal, Singapore, 2017, 17’ – Giuria interreligiosa Comune di Arco- STATEMENT AFTER MY POET HUSBAND’S DEATH, di Tasmiah Afrin Mou, Bangladesh, 2016, 15’ - Giuria interreligiosa Comune di Arco- THE CHOP, di Lewis Rose, Regno Unito, 2016, 17’ – Giuria Internazionale e Signis- THE GRAVEDIGGER'S DAUGHTER, di Shira Gabay, Israel, 2016, 17’ – Giuria Internazionale e Signis- TRIALS, EXORCISMS, di Susana Nobre, Portogallo, 2015, 25’ – Giuria Internazionale e Signis- WHITE SHADOWS, di Mahdi Amini, Iran, 2017, 6’ – Giuria interreligiosa Comune di Arco- YOU JUST BE MY MOTHER, di Roqiye Tavakoli, Iran, 2016, 15’ – Giuria Internazionale e Signis