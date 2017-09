TRAILERS FILM FESTIVAL - A Milano dal 12 al 14 ottobre

"I Babysitter" di Giovanni Bognetti premiato da cinemaitaliano.info



27/09/2017, 13:51

La Redazione



Si tiene a Milano, per il secondo anno consecutivo e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, dal 12 al 14 ottobre 2017 il, giunto alla sua quindicesima edizione. Il festival, diretto dae condotto per la prima volta dalla giornalista e presentatrice, premierà i migliori trailer della stagione cinematografica 2016/17, divisi per selezioni Italia, Europa e World.Tre le proiezioni serali di lungometraggi, l'anteprima nazionale (13 ottobre) di Vittoria e Abdul, ultima regia di Stephen Frears, distribuito in Italia da Universal Pictures, con Judi Dench, Olivia Williams e Michael Gambon. Quindi, altra anteprima nazionale (14 ottobre), con Gifted – Il dono del talento, di Marc Webb, con Chris Evans e Jenny Slate, distribuito da 20th Century Fox. Terzo lungometraggio (12 ottobre), "", di, con, che sarà premiato come Film Rivelazione dell'Anno, in collaborazione conTra le iniziative del festival, gli incontri su “Il cinema del reale”, con il regista; “Produrre e distribuire un film indipendente. Il caso di Pecore in erba”, con il regista Alberto Caviglia e la produttrice Olivia Musini. Il workshop di questa edizione sarà quindi a cura di Edoardo Massieri, trailermaker e art director di Film Design, che, presso lo IULM, tratterà di come “Realizzare un trailer cinematografico”.Ai premi per i migliori trailer della stagione, il festival affianca anche il Premio Miglior Poster, il Premio al Miglior Booktrailer e il Premio al Miglior Pitch Trailer per l'idea di un film da realizzare, con in palio, grazie alla partnership con JVC, una videocamera 4K GY-LS300CHE (fornita anche dell’ottica Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12–40 mm 1:2.8 PRO).è realizzato con le partnership istituzionali di Direzione Generale per il Cinema – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. Partner: Universal Publishing Production Music; Istituto Luce Cinecittà; JVC; 20Hours Club; iltuobanner.it; Aldo Guida la Tua Auto; Nero Digitale; Partner creativo: Digimax. Web design: Ivid. Media partner: Iris Mediaset; ECHO Entertainment Agency; Cinemaitaliano.info; FilmIsNow. Partner Culturali: Università IULM Milano; Naba Milano Nuova Accademia delle Arti; Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.