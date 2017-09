GASTONE MOSCHIN - Una rassegna a Milano

Gastone Moschin



27/09/2017, 11:35

Il nuovo appuntamento dellocon il grande cinema in pellicola 35 mm è interamente dedicato a, scomparso nel settembre di quest’anno.Formatosi sui palcoscenici teatrali, una volta arrivato al cinema Moschin si è imposto per la sua grande versatilità, mostrandosi capace di interpretare ruoli da commedia e, con la stessa forza espressiva, personaggi drammatici, controversi, grotteschi. Considerato uno dei più grandi caratteristi del nostro cinema, ma forse questa definizione gli va stretta, per lui vale la celebre frase “Non esistono piccole parti, solo piccoli attori”, e lui “piccolo” certamente non fu.In questo omaggio proponiamo cinque titoli, quattro dei quali non fra i suoi film più celebri (il quinto,, è invece uno dei pochi in cui Moschin fu protagonista) ma tutti da riscoprire, a partire da(1963), commedia con un cast eccezionale, co-firmata da Dino Risi, che tentò di ripetere i fasti de Il sorpasso (1962).Prima della proiezione dedi Dino Risi del 20 ottobre ore 18.45, approfondimento sulla figura di Gastone Moschin a cura di Roberto Della Torre, Archivista Fondazione Cineteca Italiana.Sabato 30 settembre ore 17 - Che gioia vivereSabato 7 ottobre h 15 - 7 volte 7Domenica 15 ottobre h 15 - Italian Secret ServiceVenerdì 20 ottobre h 18.30 - Il successoPrima della proiezione intervento di Roberto Della Torre (20’) sulla figura di Gastone Moschin.Sabato 28 ottobre h 17 - Milano calibro 9