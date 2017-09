FILM FEST GENT 44 - Un'edizione dedicata al cinema italiano

Film Festival di Gent 44



Il, che si tiene in Belgio dal 10 al 20 ottobre 2017,scegliendo come immagine celebrativa un irresistibile primo piano dipoiché, come dichiara, direttore artistico del Festival “”. Altri volti italiani in primo piano a Gent 2017 saranno i Giurati(Presidente) eIl Festival vede infatti in questa edizione una speciale, straordinaria sezione titolata “”, oltre alla regolare programmazione che trova in Concorso due film italiani: "" di Jonas Carpignano, che sarà presente al festival, e "" di Luca Guadagnino. Di particolare rilievo la delegazione presente a Gent, con i registi Roberto De Paolis, Fariborz Kamkari, Germano Maccioni, Silvio Soldini, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia.La speciale retrospettiva “” indagherà il nostro cinema di impatto maggiormente civile e sociale, considerando che in passato, come spiega ancora Dynslaegher”.Vengono così presentati dieci classici capolavori tra i quali "" di Vittorio De Sica, "" di Pier Paolo Pasolini sotto la, e ancora Il conformista e "" di Bertolucci e ""to di Petri.I titoli contemporanei scelti per la sezione “” cercano una connessione con questa grande storia e passione civile e sociale: "" di Francesca Comencini, "" di Francesco Munzi, "" di Germano Maccioni, "" nere di Marco Spagnoli, "" di Roberto De Paolis, "" di Silvio Soldini, "" di Edoardo De Angelis, "" di Stefano Mordini e "" di Grassadonia e Piazza.In “” si aggiunge poi il documentario "" di Fariborz Kamkari sul geniale direttore della fotografia di decine di capolavori del cinema mondiale, e tra i cortometraggi, ildedica un’intera sezione all’Italia chiamata “” presentando cinque cortometraggi tra i quali "" di Marco Bellocchio e "" di Adriano Valerio, già selezionato anche a Venezia e Toronto.Una tappa classica del grande giro dei festival d’Europa propone così al suo pubblico una programmazione di impatto forte, in una direzione che omaggia un passato grande del cinema italiano, e i suoi riflessi contemporanei tutti da scoprire.Le selezioni e le delegazioni italiane al Festival sono organizzate da Filmitalia-Istituto Luce Cinecittà