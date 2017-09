RICCHI DI FANTASIA - In Puglia le riprese del film di Miccichè

Sabrina Ferilli



23/09/2017, 09:27

Barese, Salento e Capitanata: sono tre le zone della Puglia coinvolte nelle riprese del film “” di Francesco Miccichè. A partire da mercoledì 20 settembre, le città di Polignano a Mare e Monopoli (in provincia di Bari), Carovigno (in provincia di Brindisi) e Accadia (in provincia di Foggia), accoglieranno le riprese del film che vede come protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Nel cast figurano anche Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo e Paolo Calabresi.Il film racconta la storia di Sergio, ex geometra declassato a carpentiere, che lavora tre giorni a settimana in un cantiere. Con il suo spirito libero e fantasioso, allieta con scherzi e battute i suoi colleghi immersi nella noia e nella precarietà del lavoro. La sua situazione a casa è tutt’altro che semplice. Un giorno, i colleghi di Sergio, decidono di fargli uno scherzo pesante: gli fanno credere di aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria.Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, è una distribuzione 01 Distribution ed è realizzato col supporto logistico di Apulia Film Commission e l’impiego di 31 lavoratori pugliesi.