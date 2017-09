ANCHE SENZA DI TE - Ultimi giorni di riprese a Taranto

Francesco Bonelli, Nicolas Vaporidis e Pietro De Silva



Alla conferenza stampa tarantina del film “” per la regia di, tenutasi al Palazzo del Municipio di Taranto c’erano tutti. Con il regista Myriam Catania protagonista del film, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore, Alessio Sakara, e Pietro De Silva. Ma anche i produttori Patrizia Fersurella, Giulia Derosa, Massimilano Acerra e le autorità. Il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Taranto Rocco de Franchi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Taranto Francesco Sebastio e l’Assessore al Patrimonio Francesca Viggiano." - come ha avuto modo di raccontare– “”.Per– "".ha aggiunto “”.Il Vice Sindaco- parlando della produzione del film ha ribadito come “”.Sulla stessa lineaper il quale “l”.Unito il coro del cast Myriam Catania Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore, Alessio Sakara, e Pietro De Silva nel ringraziare Francesco Bonelli per la possibilità di confrontrarsi con una storia bella e carica di significato. Per Branciamore un ruolo diverso da quelli fatti finora, per Vaporidis una bella sceneggiautra e per Sakara - da lottatore e neo attore la possibilità di avvicinarsi al mondo de cinema attraverso la commedia.Al centro della storia Sara Cordelli, interpretata da Myriam Catania, una giovane insegnante precaria, stanca di soprusi e di instabilità in attesa di una cattedra. Bella, ironica, piena di charme, è anche fragile al punto di non poter stare da sola nemmeno per poche ore. Soffre di autofobia, un disturbo collegato alla preoccupazione di non essere amati e al timore di essere abbandonati. Nella scuola in cui lavora il professore Nicola Torricella (Nicolas Vaporidis), tra una lezione e l'altra, non perde occasione per provocarla. Da anni Sara è fidanzata con Andrea (Matteo Branciamore), un medico talentuoso e ambizioso, la cui carriera è ostacolata dalle lobby di potere. Un grave incidente automobilistico nel quale viene coninvolto il primario dell’ospedale da il via alla storia e alla decisione di Andrea di accettare un'offerta di lavoro ricevuta dagli Stati Uniti. Andrea parte per Boston e Sara vede materializzarsi quell'abbandono che aveva sempre temuto e che forse, con la propria ansia quotidiana, ha contribuito a determinare. Sarà una girandola di accadimenti che porterà i protagonisti a confrontarsi sulla vita e sull’amore fino a quando Sara avrà la lucidità e forza per decidere senza più paura cosa è davvero importante per lei.Il film, scritto e diretto da, vede nel cast anche Valentina Ruggeri, Tatjana Nardone insieme a molti altri interpreti tra cui tanti attori tarantini. Le scenografie sono firmate da Marco Dentici, pluripremiato scenografo, noto in Italia e all’estero. Il film vanta, inoltre, la presenza della truccatrice Francesa Tampieri vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui il prestigioso Emmy Award l’Oscar americano della televisione.” è prodotto da Hermes Film in associazione con Polifemo e distribuito da Sun Film Group. Il film è realizzato anche con il contributo di Velga srl, Italia Living srl, AJ srl, Lavanderia Fanelli (Clean Indutrial Service srl), Best Solution srl, Tod srl, che hanno usufruito della Legge Cinema sul Tax Credit.” è il primo film italiano targato Fund Your Film e ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Taranto. Le riprese termineranno a Taranto il 23 settembre.