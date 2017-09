ROMA FRINGE FESTIVAL - Cinema d'autore con Gabriele Mainetti

Gabriele Mainetti



19/09/2017, 13:05

Il2017 si concluderà il 21 settembre con una serata all'insegna del Teatro e del Cinema: a partire dalle 19.30 andranno in scena i 3 spettacoli più apprezzati da pubblico e critica di questa edizione, per poi proseguire con l’appuntamento cinematografico guidato da uno dei registi del momento,insieme a Lillo Petrolo, per finire con le premiazioni, che vedranno lo stesso autore di "" assegnare il premio al vincitore.Insieme ai tre spettacoli finalisti, alle 22.30 salirà sul palco in compagnia di Lillo Petrolo (di Lillo e Greg) il pluripremiato regista di "",che presenterà una serie di corti in cui ripercorrere la sua poetica artistica dal poliziesco al noir, con "" (2008 con Valerio Mastandrea, Daniele Liotti, Marco Giallini, Luisa Ranieri, Flavio Insinna, Lidia Vitale, Santa De Santis, Alessandro Tavanti), "" (2012 con Francesco Foti, Lidia Vitale e Simone Santini), la serie di "" (2016).