NON TEMERE - Il film di Marco Calvise per "Pianeta Alzheimer"

"Non Temere" di Marco Calvise



18/09/2017, 14:36

Partire da un’opera filmica e dal potere evocativo delle immagini per arrivare emotivamente al pubblico: è questo l’obiettivo di “”, evento trasversale in programma a partire dal prossimo 21 settembre 2017 in numerose sale cinematografiche italiane. Cuore di ogni appuntamento sarà la proiezione di "", film cortometraggio del regista Marco Calvise che racconta la giornata di Giuseppe, malato di Alzheimer ad uno stadio avanzato, ricoverato in un istituto. L'uomo, una volta lucidissimo, è visto in tutte le problematiche di questa malattia: perdita della memoria, impossibilità di comunicare, difficoltà nel compiere i gesti quotidiani. Ad ogni proiezione seguirà un incontro sul tema, con l'intervento di esperti del settore sanitario, associazionistico e culturale.L’evento, che toccherà numerose città italiane tra cui Verbania, Genova, Fabriano, Tarzo, Milano, Terni, Pescara, Roma, Palermo, Catania e Caltanissetta, è stato organizzato grazie al prezioso sostegno dei CGS - Cinecircoli Giovanili Socioculturali; quest’anno ha aderito all’iniziativa anche il Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura alla persona, con il coinvolgimento di due strutture dedicate in Puglia e in Veneto.Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer, e in particolare il 21 del mese è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer Disease International per creare una coscienza pubblica sulla malattia e riunire in tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer. Patrocinano il progetto Fondazione Manuli Onlus, A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer e Associazione Alzheimer Roma Onlus.“Visto l’ottimo riscontro dello scorso anno, abbiamo deciso di organizzare nuovamente le proiezioni del film perché crediamo ci sia bisogno di mantenere i riflettori puntati su questa malattia”, ha dichiarato Calvise. “Si sa ancora molto poco del suo decorso e spesso si interviene in maniera tardiva, quando ormai la malattia è a uno stadio avanzato. Per questo è di fondamentale importanza trovare luoghi e occasioni per informare e coinvolgere giovani e società civile”.Il cortometraggio, girato a Roma presso la Casa di Riposo Santa Francesca Romana, è stato prodotto dallo stesso regista con Nicoletta Cataldo, che ne ha curato anche l’organizzazione; protagonista l’attore e doppiatore Francesco Carnelutti, che recita accanto ad Alessandra Costanzo, Domitilla D’Amico e Virginia Gherardini. La sceneggiatura è di Marco Calvise e Paola Savinelli, la fotografia di Federico Annicchiarico, il montaggio di Rosa Santoro, la scenografia di Matteo Cecconi e i costumi di Francesca Sciuga. Le musiche originali sono firmate da Gianfranco Marongiu.Di seguito l’elenco degli appuntamenti:- Salone parrocchiale di Gravellona Toce (VB) | 21 settembre ore 21;- CGS Don Bosco di Cannobio (VB) | 21 settembre;- Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena | 21 settembre ore 21;- Cineclub Fritz Lang di Genova | dal 22 al 24 settembre;- Cinema San Siro di Genova Nervi | 23 settembre;- Sala Polivalente Don Bosco di Alassio (SV) | 23 settembre;- Altrove – Teatro della Maddalena di Genova | 16 ottobre ore 20.45;- Cinema Columbia di Ronco Scrivia (GE) | 12 ottobre ore 21;- Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano (AN) | 29 settembre;- Associazione Alzheimer di Fabriano (AN) | 29 settembre;- Salone Teatro di Milano | 21 ottobre ore 10;- Oratorio Pier Giorgio Frassati di Paullo (MI) | 6 ottobre ore 21;- Korian Istituto Padre Pio di Tarzo (TV) | 19 ottobre ore 16;- Auditorium Don Bosco Il Piccolo di Terni | 21 ottobre ore 18.30;- Sala Consiliare del Comune di Pescare | 21 settembre;- Cinema Greenwich di Roma | 21 settembre;- CGS Don Bosco di Pomigliano d’Arco | 21 settembre ore 10;- Cine Teatro Don Bosco di San Cataldo (CL) | 21 settembre ore 17;- Cinema Aurora di Palermo | 21 settembre ore 16;- CGS Life c/o Scuola Luigi Sturzo di Biancavilla (CT) | 21 settembre ore 10;- Festival Corti in Cortile di Catania | 23 settembre ore 19.