DARK WATERS - Il film di Mariano Baino a Chicago

Le suore inique ed inquetanti del rinomato thriller soprannaturale di Mariano Baino,, invaderanno il mastodontico schermo del cinema più grande di Chicago, The Music Box Theatre, che proietterà il film, nell'ambito dell'annuale maratona cinematografica The Music Box of Horrors, durante la quale 800 fans gremiscono lo storico cinema di Chicago per godersi 24 ore di proiezioni ininterrotte.Una sorpresa aspetta coloro che andranno alla proiezione di: il regista Mariano Baino sarà presente in sala per introdurre il film e per incontrare il pubblico dopo la proiezione del film.Il film di Baino, "un capolavoro del cinema d'autore di genre", come ha proclamato Scott Macauley dell'autorevole rivista Filmmaker Magazine, è un'opera profondamente inquietante che rifitua di essere intrappolata nei confini del cinema di genere, ed è ideale per essere esibita in uno storico cinema come il Music Box Theatre, che, da oltre vent'anni, è la vetrina principale in Chicago per l'esibizione di film indipendenti e stranieri.si dichiara contentissimo di essere stato invitato ad esibire il suo lavoro a Chicago, "Il Music Box Theatre è uno splendido, e splendidamente decorato, monolito meraviglioso di un epoca in cui migliaia di persone si sedevano al buio, tutte insieme, per essere incantati dalla magia del cinema," dichiara il regista di origini napoletane che da anni vive a New York grazie alla Extraordinary Ability Green Card ottenuta per meriti artistici, "Sono felicissimo di essere stato invitato a proiettare il mio film in un cinema mitico di fronte a 800 persone. Sono molto grato al programmatore dell'evento, Will Morris, e al co-programmatore e manager del Music Box, Ryan Ostreich, per il loro entusiasmo e il rispetto che dimostrano nei confronti del mio lavoro. Ringrazio anche vivamente David Gregory e tutto lo staff di Severin Film (la società di distribuzione del film negli USA) per aver reso questo possibile!"La proiezione a Chicago darà l'opportunità ad un nuovo pubblico di scoprire questo "ibrido iniquo tra Bergman e Argento" (nelle parole di Film Review) e un'ennesima occasione per tutti gli estimatori del film di riscoprirne il potere onirico sul grande schermo.