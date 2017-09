BOX OFFICE - "Cars 3", a tutto gas verso la vetta

18/09/2017, 09:02

Antonio Capellupo



I motori ruggenti conquistano il pubblico italiano.Tra l'11 e il 17 Settembre il film più visto nelle sale è stato "" di Brian Fee, che ha portato a casa € 3.483.019 grazie a 514.149 spettatori.Seconda posizione per "" di Pierre Coffin e Kyle Balda, che aggiunge altri € 1.582.157 al suo totale con 250.729 presenze.Chiude il podio "" di Christopher Nolan, che alla terza settimana incassa € 1.477.089 grazie a 226.225 accessi.Unico italiano in Top10, all'ottavo posto, è "" di Silvio Soldini, che ha totalizzato € 512.540 con 83.577 ingressi in sala.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 CARS 3 - € 3.483.019 - 514.1492 CATTIVISSIMO ME 3 - € 1.582.157 - 250.7293 DUNKIRK - € 1.477.089 - 226.2254 BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA - € 1.014.889 - 143.4635 DAVID GILMOUR LIVE AT POMPEII - € 713.688 - 48.7766 LA FRATELLANZA - € 698.886 - 105.8887 BABY DRIVER - IL GENIO DELLA FUGA - € 632.110 - 98.5068 IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE - € 512.540 - 83.5779 LEATHERFACE - € 310.821 - 42.15710 ALL EYEZ ON ME - € 266.315 - 39.409