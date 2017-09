MY NATURE - Film d'apertura del TranScreen Amsterdam Transgender Film Festival

14/09/2017, 15:25

La cerimonia di apertura deldi Amsterdam di quest’anno avrà come protagonista "", il film diche racconta la storia di Simone, nato bambina, in cerca della propria natura.Ilè un festival cinematografico biennale giunto alla sua quarta edizione, organizzato dalla TransMotion Foundation, organizzazione impegnata nella diffusione della cultura della differenza di genere e nell’empowerment della comunità trans. Il festival accoglie film internazionali sulle tematiche transgender e sulla diversità di genere. Moltissimi i film in programma, provenienti da tutto il mondo: cortometraggi, lungometraggi, film sperimentali, documentari." è stato scelto dal festival per la sua Opening Ceremony perché capace di raccontare nel profondo tutte le sfumature legate all’identità in trasformazione. Una vera e propria ricerca della propria vera natura, la propria essenza, al di là delle differenze di genere e dei condizionamenti sociali.", afferma, che parteciperà al Q&A che seguirà la proiezione. "".