CORTOLOVERE XX - Diciotto cortometraggi in concorso

Finalisti cortoLovere 2017



14/09/2017, 12:33

Simone Pinchiorri



Questa la lista dei diciotto cortometraggi in concorso alla ventesima edizione di, in programma dal al 23 settembre 2017 a Lovere (BG):1) Moby Dick di Nicola Sorcinelli2) L’ora del buio di Domenico De Feudis3) Ratzinger vuole tornare di Valerio Vestoso4) Fantasia di Teemu Nikki5) Lettere a mia figlia di Giuseppe Alessio Nuzzo6) Maria di Afro de Falco7) Penalty di Aldo Iuliano8) Tabib di Carlo D’Ursi9) Darrel di Marc Briones & Alan Carabantes10) Second to none di Vincent Gallagher11) Wild life di Laure Bourdon Zarader12) M.A.M.O.N. di Alejandro Damiani13) Shabi ke sobh nashod (Whitout morning) di Mohammad Baghi14) Lost face di Sean Meehan15) Black Ring di Hasan Can Dağlı16) Pindaric Flight di Giovanna Senatore e Norman Russo17) Wind Back di Andrea Carrino18) Maelstrøm di Carlos Gómez-Trigo