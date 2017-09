IL PRIMO RE - Iniziate le riprese nel Lazio

Alessandro Borghi protagonista de "Il Primo Re" di Matteo Rovere



13/09/2017, 15:56

La Redazione



Sono iniziate l’8 settembre le riprese del film “IL PRIMO RE”. Otto settimane di riprese nel Lazio per il film scritto da, prodotto da Groenlandia con Rai Cinema e in associazione con Roman Citizen Entertainment, coprodotto da Gapbusters (Belgio) e distribuito da 01 Distribution.Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda.ProtagonistiDopo "",torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia senza tempo, di amore, sangue e conflitto.