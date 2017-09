SE DI TUTTO RESTA UN POCO - Le prime immagini in anteprima a Milano per VivaTabucchi

12/09/2017, 14:09

Domenica 17 settembre 2017 alle ore 21:00 all'interno della prestgiosa Fondazione Feltrinelli di Milano ed a conclusione di, la due giorni di incontri dedicata al grande scritore italiano scomparso 5 anni fa promossa da Feltrinelli Editore ed Il Saggiatore, verrà proietato in anteprima “”, un artcolato estrato del documentario “”, per la regia di Diego Perucci e prodoto da EchiVisivi.Il flm documentario, nato da un'idea di Matteo Garzi, Diego Perucci e Samuele Mancini e prodotto da Giuseppe Cassaro e Samuele Rossi per EchiVisivi, è proprio in quest mesi approdato all'ultma fase di lavorazione e si prepara ad essere distribuito il prossimo autunno.” - afferma, produttore del film insieme a Giuseppe Cassaro. “".Il flm, di cui verranno proietat alcuni blocchi narratvi, prevede il coinvolgimento di alcuni degli amici, dei colleghi e degli afet fondamentali della vita del grande scritore, tra cui le voci della moglie Maria Josè de Lancastre e del figlio Michele Tabucchi e vuole raccontare, pertanto, il ruolo, il valore e la poetica di Tabucchi atraverso un viaggio nei suoi luoghi più rappresentativi: Vecchiano, suo paese d'origine, Parigi, Lisbona, le città dove ha insegnato, come Siena.Il flm è di prossima conclusione e l'uscita è prevista per novembre 2017.