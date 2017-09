LE ULTIME COSE - In dvd l'esordio nella fiction di Irene Dionisio

09/09/2017, 08:21

Carlo Griseri



Dopo la presentazione ufficiale, circa un anno fa, alla 31^ Settimana Internazionale della Critica della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e un'uscita in sala di poco successiva, è ora, distribuito da CG Entertainment, "", esordio nella fiction di- ci ha detto la regista, intervistata in questa occasione -".L'edizione in dvd non presenta contenuti extra: "", ha spiegato Irene Dionisio.. Torino, Banco dei pegni. Una moltitudine dolceamara impegna i propri averi, in attesa del riscatto o dell’asta finale. Tra i mille volti che raccontano l’inventario umano del nostro tempo, tre storie s’intrecciano sulla sottile linea del debito morale. Sandra, giovane trans, è appena tornata in città nel tentativo di sfuggire al passato e ad un amore finito. Stefano, assunto da poco, si scontra con la dura realtà lavorativa e assiste ai miseri maneggi nel retroscena del Banco. Michele, pensionato, per ripagare un debito si ritrova invischiato nel traffico dei pegni.VIDEO 16/9 1.85:1DURATA 81'AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoN. DISCHI 1SOTTOTITOLI Italiano per non udenti - Trailer