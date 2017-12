VENEZIA 74 - L'8 settembre in concorso in Orizzonti "L'Ombra della Sposa"

Una scena del corto "L'Ombra della Sposa"



Domani ain concorso "" diretto dache lo ha sceneggiato insieme a Claudio Collovà e con Giovanni Calcagno e Angela Ribaudo, prodotto da La Casa dei Santi in associazione con Recalcati Multimedia.Il film, l'unico sperimentale nella selezione veneziana, ripercorre gli ultimi istanti di vita di alcuni soldati nelle profondità del mediterraneo durante la seconda guerra mondiale, si consumano insieme ai loro ultimi pensieri. Mentre sprofondano inesorabilmente in quel mare ammaliante e crudele, l’amore risuona nelle lettere di un marito in guerra alla sua sposa. Oggi ci sembra ancora di udire quei pianti sollevarsi dal mare..” Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca.si è diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha diretto molti videoclip (Ligabue, Elio e le storie tese, Subsonica, Planet Funk) e spot pubblicitari (tra cui Campari, Bulgari, Valentino, Disaronno). È docente al Centro Sperimentale di Milano. Dal 2004 insieme a Giovanni Calcagno coordina il gruppo artistico La casa dei santi, producendo e dirigendo opere cinematografiche, teatrali e di videoarte.Il suo primo lungometraggio “” del 2015 è stato selezionato nei Festival di tutto il mondo e ha ricevuto molti riconoscimenti. Sta preparando il suo secondo lungometraggio “100 Preludi”, prodotto da Recalcati Multimedia.