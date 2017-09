VENEZIA 74 - I numeri della seconda edizione del Venice Production Bridge

06/09/2017, 18:20

La seconda edizione del– che rappresenta un’evoluzione dal mercato del film a luogo d’incontro per progetti in via di realizzazione – si è tenuto dal 31 agosto al 5 settembre 2017, all’interno della. Il VPB ha riproposto e sviluppato i programmi Venice Gap-Financing Market, Book Adaptation Rights Market e Final Cut in Venice.Ecco alcuni dati parziali relativi all’edizione 2017 del VENICE PRODUCTION BRIDGE:INDUSTRY LUNEDI 04/09/2017REGISTRATI REGISTRATIIndustry Professional 786Industry Trade 475Industry Gold 809Tot: 2.070INDUSTRY LUNEDI 05/09/2016Industry Professional 644Industry Trade 442Industry Gold 779Tot: 1.865In questa seconda edizione del, il numero complessivo di accrediti industry ha superato del 10% quello del 2016. VENICE GAP- FINANCING MARKET (1-3 settembre):47 progetti (40 nel 2016) per i quali abbiamo organizzato, fino ad ora, il seguente numero di meeting one-to-one:- 145 meeting richiesti dalle società (107 nel 2016)- 1132 meeting organizzati e poi avvenuti (607 nel 2016)Questi dati mostrano, rispetto all’anno precedente, un aumento dell’86% del numero complessivo di meeting del VGFM. BOOK ADAPTATION RIGHTS MARKET (1-3 settembre):19 editori (15 nel 2016) per i quali abbiamo organizzato circa 380 meeting one-to-one (250 nel 2016). Questi dati mostrano, rispetto all’anno precedente, un aumento del 52% del numero di meeting one-to-one all’interno del Book Adaptation Rights Market. FINAL CUT IN VENICE (3-5 settembre):Il Venice Production Bridge ha organizzato la quinta edizione del programma Final Cut in Venice (3-5 settembre) in collaborazione con Laser Film, Mactari Mixing Auditorium, Titra Film, Sub-Ti Ltd, Sub-Ti ACCESS Srl, Rai Cinema, El Gouna Film Festival, Festival International du Film d’Amiens, Festival International de Films de Fribourg, MAD Solutions, Eye on Films, e Institut Français.I 6 progetti selezionati sono:FICTION1 - “A Kasha” di hajooj kuka (Sudan, Sud Africa, Qatar)2 - “Joint Possession” di Leila Kilani (Marocco, Francia, Qatar, Emirati Arabi Uniti)3 - “Our Madness” di João Viana (Mozambico, Francia, Portogallo, Qatar)4 - “The Harvesters” di Etienne Kallos (Sud Africa, Francia, Grecia, Pologna)DOCUMENTARI5- “Freedom Fields” di Naziha Arebi (Libia, Regno Unito)DOCUFICTION6- “Dream Away” di Marouan Omara e Johanna Domke (Egitto, Germania, Qatar)Il workshop si concluderà con l'attribuzione di premi in kind oppure in cash, finalizzati al sostegno economico dei film nella fase di post-produzione: Inoltre quest’anno La Biennale ha deciso di istituire un premio di € 5.000, che sarà assegnato da un’apposita giuria da essa designata, al miglior film in post-produzione. Il premio sarà attribuito da una giuria composta da tre membri designati dal Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, mentre gli altri premi saranno assegnati tramite decisione finale e irrevocabile del Direttore Artistico insieme ai partner di Final Cut in Venice, i vertici delle istituzioni e le società di servizi che forniscono i premi. EUROPEAN FILM FORUM OF THE EUROPEAN COMMISSIONDurante la 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la Commissione Europea ha organizzato due eventi il 3 e il 4 settembre 2017. Il primo evento è stato il European Film Forum, centrato sulla Realtà Virtuale e intitolato Virtual gets real: exploring the industrial and societal effects of Virtual Reality. L’evento ha avuto luogo il 3 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Sala Stucchi dell’ Hotel Excelsior del Lido di Venezia. In questa occasione il Presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta e il direttore generale di DG CONNECT Roberto Viola hanno tenuto il loro discorso di apertura. Il secondo evento si è tenuto lunedì 4 settembre dale ore 10:00 alle 11:45 all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, nella Sala Stucchi. L’incontro era incentrato sul supporto dell’UE all’industria audiovisiva e in particolare sul futuro del Programma MEDIA. La neoeletta Commissaria per l’Economia e le Società digitali, Mariya Gabriel, ha condiviso la propria visione in merito al presente e al futuro del Programma MEDIA. In occasione dell’evento, abbiamo avuto il piacere di ospitare l’On. Sandro Gozi e l’On. Dario Franceschini, che hanno tenuto un discorso4 STANDS HANNO OPERATO ALL’INTERNO DELL’AREA ESPOSITIVA:EURIMAGESCHINA FILM PROMOTIONROSKINOFAMEUZ PANEL E EVENTI ORGANIZZATI NELLO SPAZIO INCONTRI:36, inclusi 34 panel ed eventi internazionali NUMERO DI PROIEZIONI VPB MARKET ORGANIZZATE:27, di cui 11 Proiezioni Private DIGITAL VIDEO LIBRARY:37 film sono disponibili per la visione presso la Digital Video Library. Tra questi:1 film Fuori Concorso, 13 da Orizzonti, 2 da Biennale College Cinema, 10 dalla SIC,5 dalle Giornate degli Autori, 2 da Final Cut e 4 dal Venice Production Bridge