VENEZIA 74 - Arrivano i Filmagogia IA Awards

06/09/2017, 17:40

Lo Spazio della Regione del Veneto, presso l'hotel Excelsior, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, ospita, sabato 9 settembre, (ore 11.00) la cerimonia di Premiazione degli: premio voluto dalla Fondazione Filmagogia in collaborazione con Fondazione Augusta Pini e Istituto del Buon Pastore Onlus e Media-Archive." - spiega, Presidente della Fondazione Filmagogia - ""..I temi su cui registi e filmaker emergenti hanno potuto presentare i loro lavori sono: Cinema ed Ambiente, ossia opere capaci di rappresentare i temi ambientali in relazione con lo sviluppo del futuro dell’umanità; Cinema e Formazione ovvero video funzionali ai programmi formativi, in ogni ambito e livello d'istruzione, con un occhio di riguardo al tema della multimedialità. E ancora: Cinema e Salute (Premio Fondazione Augusta Pini), che approfondisce la relazione vitale tra Cinema e Salute, con particolare riguardo al tema del disagio giovanile e sul quale la fondazione Filmagogia ha cominciato a lavorare anche attraverso un interessante workshop tenutosi al Festival di Locarno ai primi di Agosto presso lo spazio della Rsi - Radio Televisione Svizzera. Infine spazio a Cinema e Media (Premio Media-Archive), volto a valorizzare l'aspetto dell’innovazione sperimentale in ambito multimediale.Prima delle premiazioni, sempre il 9 settembre, si terrà l'edizione 2017 del Workshop su Cinema e Media dedicato all'importanza formativa della prassi del film e del video: intervengono Loretta Guerrini Verga, Presidente Fondazione Filmagogia; Giorgio Palmeri, Fondazione Augusta Pini di Bologna, Alain Bergala (Regista e saggista cinematografico, Ecole de Cinemà Fémis – Paris) Presidente commissione di giuria del Premio Filmagogia; Rolando Meconi (Consulente MIUR) Presidente del nucleo di valutazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma); conduce l'evento Daniele Pajar - giornalista, direttore “ExtraMag”