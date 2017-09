VENEZIA 74 - I premi Final Cut in Venice

06/09/2017, 12:14

Per la quinta edizione di, La Biennale di Venezia ha deciso di rafforzare il workshop assegnando un nuovo premio di € 5.000, ilPer la freschezza e la libertà della sua “mise-en-scène” e per il taglio originale ed umoristico nel rappresentare un paese costantemente in guerra, la giuria, composta da Hengameh Panahi, Claudia Bedogni e Arnaud Dommerc, ha premiato il film: "" di hajooj kuka (Sudan/Sudafrica/Qatar)I partner della quinta edizione di(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) hanno deciso di supportare i seguenti film in post-produzione:" di Marouan Omara e Johanna Domke (Egitto, Germania, Qatar)Ha ricevuto i seguenti premi:- Laser Film (Roma) offrirà € 15.000 per la color correction di un lungometraggio fino a 50 ore di lavoro (tecnico compreso);- Rai Cinema offrirà € 5.000 per l’acquisizione dei diritti biennali di messa in onda;- Il Festival International de Films de Fribourg offrirà la stampa di una copia in 35mm (senza sottotitoli) o la partecipazione ai costi di realizzazione di un DCP (€ 2.000);- Eye on Films offrirà la possibilità di beneficiare dell’etichetta Eye on Films, che presenterà il film a distributori e festival affiliati a EoF e contribuirà al lancio pubblicitario del film per un valore di € 2.000 in occasione della sua prima mondiale in un festival di categoria A." di Leila Kilani (Marocco, Francia, Qatar, Emirati Arabi Uniti)Ha ricevuto i seguenti premi:- Titra Film (Parigi) offrirà fino a € 5.000 per il master DCP, sottotitolaggio francese e inglese (traduzione non inclusa), creazione file i-Tunes, Google o Netflix + € 5.000 di sconto per la digital color correction (tecnico non incluso);- CINEGOUNA platform/El Gouna Film Festival offrirà $ 5.000;- MAD Solutions offrirà marketing, pubblicità e distribuzione nel mondo arabo;" di Etienne Kallos (Sudafrica, Francia, Grecia, Polonia)Ha ricevuto i seguenti premi:- Mactari Mixing Auditorium (Parigi) offrirà fino a € 15.000 per il missaggio sonoro di un lungometraggio (fino a 12 giorni di lavoro, tecnico del missaggio escluso);- Il Festival International du Film d’Amiens offrirà la stampa di una copia in 35mm (senza sottotitoli) o partecipazione ai costi di realizzazione di un DCP (€ 2.000);" di hajooj kuka (Sudan/Sudafrica/Qatar)Ha ricevuto i seguenti premi:- Sub-Ti Ltd. (Londra) offrirà fino a € 7.000 per la creazione di un master DCP con sottotitoli in italiano o in inglese;- Sub-Ti Access Srl (Torino) offrirà fino a € 7.000 per una versione accessibile ai disabili sensoriali, ovvero sottotitoli per i sordi e audio descrizione per i ciechi e ipovedenti, inclusi gli audio sottotitoli in voice over, in italiano o in inglese (saranno forniti i sottotitoli e la traccia audiodescritta per l’inserimento in DCP).