VENEZIA 74 - Premio Starlight Cinema Award a Ferrari, Foglietta, Bobulova, Caprioli, D'Amico e Natoli

La consegna del premio Starlight



03/09/2017, 11:58

A ricevere quest’anno ilsono state. Sei rinomate attrici che hanno in comune, oltre a un carriera ricca di gratificazioni e successi, anche la partecipazione a, il documentario diretto da Francesco Patierno e tratto da "Quanti sono i domani passati", libro autobiografico di Valentina Cortese. Assenti giustificate, per impegni professionali, Carolina Crescentini e Greta Scarano La consegna del premio è avvenuta sabato scorso, presso la Terrazza Lexus, nel corso della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.Premiata anche la giornalistadell’Ansa, che ha dedicato il suo Starlight Cinema Award 2017 a tutti i suoi colleghi free-lance che, nonostante le enormi difficoltà lavorative, continuano ad alimentare la passione per il proprio mestiere con ottimismo e caparbietà. I premi, come di consueto, sono stati assegnati da una academy tutta al femminile composta dalle giornaliste:Starlight Cinema International Award è nato nel 2014 con l'intento di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale, attrici e attori, registi, produttori, critici e giornalisti del settore. I premiati vengono scelti tra le eccellenze del cinema internazionale, testimoni di opere in grado di rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. Particolare attenzione viene riservata anche a quei personaggi impegnati in attività legate al Sociale.Tra i premiati degli anni passati si possono annoverare nomi del calibro di Al Pacino, Paz Vega, Vinicio Marchioni, Matteo Garrone, Lina Wertmuller, Claudio Santamaria, Lou Castel, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini, Mariagrazia Cucinotta e Alice Rohrwacher. Lo Starlight Cinema Award, è prodotto da StarlightMovie Production.