THE ELEVATOR - Evento speciale al 14° Salento International Film Festival

01/09/2017, 09:27

Al 14°tra le proiezioni speciali ci sarà il thriller “” del regista siciliano, che sarà proiettato nella splendida cornice delle scuderie del Palazzo Gallone di Tricase (Lecce) domenica 3 settembre 2017 alle 22.15.Il film è in lingua inglese ed ha un cast internazionale: Caroline Goodall (Shindler's List, L’albatros, Rivelazioni, Cliffhanger), James Parks (The Hateful Eight, Kill Bill, The Son) e il candidato all'Oscar Burt Young (Rocky, C'Era una volta in America). “The Elevator”, le cui vendite internazionali sono affidate a Indigo Films & TV UK, ha già riscosso consensi di pubblico e critica in diversi mercati internazionali.Il film, scritto da Riccardo Irrera e Mauro Graiani, è un dramma con toni da thriller psicologico, è la storia di Jack Tramell un presentatore che conduce un quiz televisivo. Una sera, Jack viene bloccato in ascensore da una donna misteriosa e diventa ostaggio e “concorrente” del sadico quiz della donna che lo accusa di un gravissimo reato. Ma qual è la verità? Il regista in merito al film dichiara: “E’ una storia molto profonda, piena di conflitti interiori dei personaggi. I risvolti inaspettati della trama fanno crescere la suspence minuto dopo minuto. E’ il drammatico confronto tra un cinico uomo di successo e una donna disposta a tutto pur di scoprire la verità e l’ascensore diventa luogo di espiazione delle colpe”.Il film è prodotto da Riccardo Neri “Lupin Film” che di recente si è associata con “Viva Productions” di Pier Paolo Piastra al fine di accelerare la distribuzione italiana del film.