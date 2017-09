VENEZIA 74 - Premio Bianchi a Michele Placido

Laura Delli Colli, Michele Placido e Paolo Baratta, Premio Bianchi 2017



01/09/2017, 15:38

Va quest’anno a Michele Placido il Premio Pietro Bianchi che i Giornalisti Cinematografici Sngci assegnano tradizionalmente nel corso della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Attore e regista, da sempre attento non solo al valore della cultura ma al racconto della società, Placido non è solo una personalità del cinema italiano ma un protagonista della vita culturale che ha siglato con una particolare sensibilità film dedicati anche ai temi del privato come tante storie che parlano, per esempio, del lavoro raccontando sia lo sfruttamento dell’immigrazione, fin dall’opera prima Pummarò che le battaglie (non solo) sindacali come accade nell’ultimo suo film da regista (e anche attore) premiato collettivamente anche ai Nastri d’Argento: 7 minuti.Attento come pochi autori alle psicologie femminili Placido - tra i molti meriti - ha sicuramente quello di aver diretto come pochi registi le attrici italiane alle quali ha offerto ruoli che esaltano, con la loro professionalità, uno stile narrativo sempre dalla parte di un ‘femminile’ nel quale non ha indagato solo le pieghe più segrete dell’anima ma sentimenti, frustrazioni, violenze.Da attore, poi, ci ha regalato negli anni prove tra le più interessanti anche nel protagonismo - anche popolarissimo - della fiction televisiva, un mondo ormai sempre più cinematografico –lo dimostra quest’anno proprio Venezia - siglato da un personaggio come il mitico Commissario Cattani de La Piovra, nel quale proprio alla Mostra Michele torna, ora da regista, con Suburra.Placido sarà protagonista dell’omaggio che il Sngci gli dedica al Lido DOMANIOggi Venerdì 1° Settembre (ore 14.00, Italian Pavilion- Sala Tropicana Excelsior)