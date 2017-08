VENEZIA 74 - La Mostra raccontata dalle reti Mediaset

30/08/2017, 12:20

Lasulle Reti Mediaset: Canale 5, Iris, La5 e Premium Cinema dal 30 agosto al 14 settembre, in prima, seconda serata e day-time raccontano l’evento più importante della cinematografia italiana.lunedì 4 settembre, in seconda serata, e in prima visione tv, l’ammiraglia Mediaset presenta “”. Il documentario di Wilma Labate è presentato nelle Giornate degli Autori di Venezia. Realizzato da Taodue, il doc ripercorre i luoghi e le atmosfere di alcuni dei più celebri film girati nella città lagunare.giovedì 14 settembre in seconda serata, “”. Il rotocalco a cura di Antonello Sarno, con la conduzione affidata alla new entry Ilaria Fratoni, propone le immagini più belle di Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti del film in concorso “Loving Pablo”.E ancora, intervista in barca a Claudia Gerini, al Festival con il nuovo film dei Manetti Bros “”, Alessandro Borghi, nelle insolite vesti di “padrino” della Mostra e i party più esclusivi del Festival. Infine, Ilaria Vigorelli mostra una carrellata dei look delle star protagoniste del red carpet.- dal 30 agosto al 9 settembre, alle ore 14.30 e alle 01.15, “” a cura di Pascal Vicedomini;- dal 30 agosto al 10 settembre, alle ore 17.00, “”, di Anna Praderio, cui seguirà uno speciale in onda il 14 settembre, in seconda serata;- dal 30 agosto al 9 settembre, in seconda serata, “”, con Marta Perego;- dall’1 all’8 settembre, alle ore 19.00, “”, con Tamara Donà.Segue la kermesse lagunare attraverso i propri account social, con dirette ad hoc a cura di Marta Perego.”, approfondimento quotidiano con Marta Perego e l’intervento critico di Francesco Alò, in onda dal 30 agosto al 10 settembre alle 20.45.