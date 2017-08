CINEMA&TERME - A Viterbo dal 1 al 29 settembre

29/08/2017, 14:11

Manca davvero pochissimo al primo appuntamento di, il nuovo progetto di Est Film Festival e JazzUp Festival nato grazie alla collaborazione con le Terme dei Papi di Viterbo, sponsor della manifestazione. Le migliori pellicole delle edizioni passate di Est Film Festival, scelte tra le opere prime in concorso e gli appuntamenti della sezione "Incontri Speciali", proiettate nella magica atmosfera della piscina termale.Ogni venerdì di settembre – si comincia l'1 per 5 appuntamenti fino al 29 – sarà possibile assistere alla proiezione, immersi negli oltre 2.000 metri quadri della monumentale piscina termale. Ogni appuntamento, inoltre, sarà preceduto da un incontro introduttivo con il regista condotto dalla direzione di Est Film Festival.L'ingresso alla piscina avrà un costo di 15 euro e non necessita di prenotazione.Sarà possibile accedere alla piscina dalle 20.30 per godere del momento Lounge Music grazie a JazzUp Festival, alle 21.30 in programma l’incontro con il regista con proiezione a seguire.Tutti gli appuntamenti di1 Settembre: “Ci vediamo domani” – Regia di Andrea Zuccariello – Cast: Enrico Brignano, Burt Young, Ricky Tognazzi, Francesca Inaudi – Genere: commedia – Durata: 103 min.Incontro con Andrea Zuccariello8 Settembre: “Questione di Karma” – Regia di Edoardo Falcone – Cast: Fabio De Luigi, Elio Germano, Isabella Ragonese, Eros Pagni – Genere: commedia – Durata: 90 min.Incontro con Edoardo Falcone15 Settembre: “Diciotto anni dopo” – Regia di Edoardo Leo – Cast: Edoardo Leo, Marco Bonini, Sabrina Impacciatore, Gabriele Ferzetti – Genere: commedia – Durata: 100 min.Incontro con Edoardo Leo22 Settembre: “Moglie e Marito” – Regia di Simone Godano – Cast: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea – Genere: commedia – Durata: 100 min.Incontro con Simone Godano29 Settembre: “Fraulein: una fiaba d’inverno” – Regia di Caterina Carone – Cast: Christian De Sica, Lucia Mascino – Genere: commedia – Durata: 94 min.Incontro con Caterina Carone