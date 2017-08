NICOLA PIOVANI - Premio alla carriera al Soundtrack Festival

Nicola Piovani premiato a Poděbrady



29/08/2017, 13:51

Un premio alla carriera in Repubblica Ceca perIl musicista e compositore romano è stato infatti l’ospite d’onore aldi Poděbrady, cittadina termale nel cuore della Repubblica Ceca che da quest’anno ospita l’evento dedicato alla musica da film e multimediale.Piovani ha diretto gli orchestrali dellaper il suo primo concerto in Repubblica Ceca, suscitando commozione e grande entusiasmo nel pubblico, che lo ha applaudito con standing ovation finale. Il programma del concerto era intenso: da “Fiorile” e “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani fino a “Ginger e Fred” e “La voce della luna” di Federico Fellini, passando per “Pinocchio” di Roberto Benigni e soffermandosi sui brani più conosciuti dalla colonna sonora de "La vita è bella", che gli ha portato un Oscar nel 1999.Al termine della grande serata di musica, il musicista e direttore del SOUNDTRACK FESTIVALha espresso il proprio entusiasmo per l’opportunità di ospitare un musicista e compositore di fama internazionale, che non aveva fino ad oggi presentato la propria opera sulla scena ceca. E ha annunciato l’attribuzione a Nicola Piovani di un premio alla carriera, consegnatogli sul palcoscenico centrale di Poděbrady da Luca Stradivari, discendente del grande liutaio." – ha commentato scherzosamente il Maestro – "".