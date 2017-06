ISCHIA FILM FESTIVAL 15 - Tutti i film in concorso

07/06/2017, 13:11

Dopo un lungo lavoro da parte dei direttori artistici Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, coadiuvati dal comitato di selezione, ecco finalmente le opere in concorso del XV. Quattro le categorie: lungometraggi di finzione, documentari, cortometraggi, Location Negata. Undici i paesi rappresentati provenienti da quattro continenti, ben sessanta le opere italiane (le opere delle sezioni collaterali saranno svelate a breve), a dimostrare l'attenzione che il festival ha nei confronti dei nostri cineasti, spesso penalizzati dalla mancanza di vetrine prestigiose per far conoscere il loro lavoro al pubblico. Dodici le registe donne, un dato importante ma che il festival spera di incrementare in maniera importante nei prossimi anni con nuovi talenti al femminile del nostro cinema.Ecco quindi la lista completa delle, che si terrŕ dal 24 giugno al 1° luglio nei terrazzi e nelle chiese del Castello Aragonese.- Caina (Italia, 2016) di Stefano Amatucci- Even Lovers get the blues (Belgio, 2016) di Laurent Micheli- Immortality (Iran, 2016) di Mehdi Fard Ghaderi- Le Monde Dont on Reve N'existe Pas (Stati Uniti, 2017) di Ayoub Qanir- Orecchie (Italia, 2016) di Alessandro Aronadio- I peggiori (Italia, 2017) di Vincenzo Alfieri- La pelle dell’orso (Italia, 2016) di Marco Segato- Urvi (India, 2017) di B.S. Pradeep Varma- Il velo di Maya (Italia, 2016) di Elisabetta Rocchetti- Un altro me (Italia, 2016) di Claudio Casazza- Colours of the Alphabet (Regno Unito, 2016) di Alastair Cole- Dil Leyla (Germania,2016) di Asli Özarslan- La lunga strada gialla (Italia, 2016) di Antonio Oliviero, Christian Carmosino- Nove giorni al Cairo (Italia, 2017) di Carlo Bonini, Giuliano Foschini- Il presidente del mondo (Italia, 2016) di Francesco Merini, Michele Cogo- Sacred Water (Belgio, 2016) di Olivier Jourdain- Unwanted Heritage (Croazia, 2016) di Irena Skoric- Was Shakespeare English? (Regno Unito, 2016) di Alicia Maksimova- Amira (Italia, 2016) di Luca Lepone- Buffet (Italia, 2016) di Santa de Santis, Alessandro d'Ambrosi- Confino (Italia, 2016) di Nico Bonomolo- Dime Short (Stati Uniti, 2016) di Krista Gano- The Driving Seat (Regno Unito, 2016)di Phil Lowe- Fantassút (Italia, 2016) di Federica Foglia- La femme et le TGV (Svizzera, 2016) di Timo von Gunten- La notte del professore (Italia, 2016) di Giovanni Battista Origo- #Selfie (Germania, 2016) di David M. Lorenz- Il silenzio (Italia, 2016) di Farnoosh Samadi, Ali Asgari- La squadra (Italia, 2016) di Andrea Brusa,Marco Scotuzzi- The Trader (Spagna, 2016) di Manuel Alvarez Diestro,Sergio Belinchon- Die Überstellung (Germania, 2017) di Michael Grudsky- Valparaiso (Italia, 2016) di Carlo Sironi- Valzer (Italia, 2016) di Giulio Mastromauro, Alessandro Porzio- Fukushima: Les voix silencieuses (Francia, 2016) di Chiho Sato, Lucas Rue- Halim (Austria, 2016) di Werner Fiedler- The invisible city (Belgio, 2016) di Lieven Corthouts- Latif, poeta combattente (Italia, 2016) di Massimiliano Zanin- Lost in Hope (Germania, 2016) di Aline Hochscheid- Mary Mother (Italia, 2016) di Sadam Wahidi- Moby Dick (Italia, 2017) di Nicola Sorcinelli- On récolte ce que l'on sčme (Francia, 2017) di Alaa Ashkar- Red Season (Iran, 2016) di Hasan Najmabadi- Run(d) for freedom (Italia, 2017) di Francesco Furiassi, Francesco Agostini- Samedi Cinema (Senegal, 2016) di Mamadou Dia- Uomo in mare (Italia, 2016) di Emanuele Palamara- Zu Gast Bei Freunden (Svizzera, 2017) di Luisa Ricar