GIORNATE CINEMA ITALIANO NIZZA 32 - Dall'11 al 25 marzo

Teaser Journées du Cinéma italien de Nice 32



25/02/2017, 16:56

Simone Pinchiorri



Dall'11 al 25 marzo 2017, all'Espace Magnan di Nizza (Francia), è in programma la trentaduesima edizione delleQuattordici film italiani proietti in lingua originale con sottotitoli, dei quali sette inediti in Francia: "" di Claudio Cupellini," di Francesco Munzi, "" () di Laura Morante, "" di Massimiliano Bruno, "" di Michel Fuzellier e Babak Payami, "" di Paolo Virzì, "" di Marco Segato, ""() di Francesco Micciché e Fabio Bonifacci, "" di Claudio Caligari, "" di Stefano Sollima, "" di Ivan Cotroneo, ed i documentari "" di Gianfranco Rosi, "" di Pierfrancesco Li Donni ed "" di Angelita Fiore.Due i riconoscimenti in palio: il Premio del Pubblico ed il Premio della Giuria Giovani.In programma anche la, dall'11 al 25 marzo, al primo piano dell'Espace Magnan, realizzata da Il Centro Cinema Città di Cesena, La Biblioteca Malatestiana la Regione Emilia Romagna, e curata da Antonio Maraldi del Centro Cinema Città di Cesena.