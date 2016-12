SKY CINEMA COLLECTION - Tra Checco Zalone e BarLume

30/12/2016, 17:17

Il 2017 inizia con una sorpresa! Perchè da domenica 1 a domenica 8 gennaio, Sky Cinema Hits (canale 304), si trasforma in: ospiterà collezioni tematiche degli attori italiani più amati di sempre. Apre la programmazione il fenomeno cinematografico nazionale degli ultimi anni, Luca Medici alias, con tutti e quattro i suoi film: "", dove interpreta un giovane cantante pugliese che dopo essere stato lasciato dalla fidanzatasi si trasferisce nella promettente Milano, per inseguire il suo sogno di cantante e nonostante tanti equivoci e la tentazione di mollare tutto, riesce nell'intento in un finale rutilante. In "" lo troviamo nei panni di una guardia di sicurezza del Duomo di Milano alle prese con una insospettabile terrorista decisa a vendicare la propria famiglia. "" è un road movie moderno tra padre e figlio: lui commesso viaggiatore di aspirapolvere in fase di separazione, il figlio attento correttore degli eccessi paterni, trasformano il viaggio in una rocambolesca avventura ricca di gag ed equivoci, con piccole lezioni di economia, bon ton ma soprattutto vita. "" è la commedia campione assoluta d’incassi della scorsa stagione, che ironizza sull’ideale italiano del posto fisso, una filosofia che sembrava smarrita e invece, vista la crisi, sta tornando prepotentemente di moda.Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio (in prima serata) è protagonista un'altra coppia campione di incassi, si tratta diche in "" e "": si ironizza, si scherza sugli stereotipi che identificano chi è nato al Sud e chi è nato al Nord. In queste due giornate la programmazione ha per protagonisti i due attori, anche non in coppia: vedremo "", "", "" e il film Premio Oscar di Gabriele Salvatores "".Chiudono il canale tutti e sei i film de "", tratti dai best seller di Marco Malvaldi pubblicati da Sellerio Editore. Sono prodotti da Sky e Palomar e hanno il compito di riannodare le fila visto che tornano il 9 e il 16 gennaio con due nuove storie. Le vicende sono ambientate a Pineta, l’immaginaria cittadina nel litorale toscano, e ruotano attorno al BarLume: ogni comunità di provincia ha un bar intorno al quale si sviluppa la quotidianità del paese. Ritroveremo dunque il barista con ambizioni da detective Massimo (Filippo Timi), il puntiglioso commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino), la fidata cameriera (nonché voce della coscienza di Massimo) Tiziana (Enrica Guidi) e i pensionati detective Pilade, Gino e Aldo, Ampelio ed Emo. Ma ci saranno anche delle sorprese. Una per tutte...Mara Maionchi in un ruolo inedito!i