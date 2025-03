CORTO DORICO FILM FEST 21 - I vincitori

È “” di Farnoosh Samadi il corto vincitore del, della, tra i più autorevoli e popolari Festival d’Italia per quanto concerne i cortometraggi, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, dal 30 novembre all’8 dicembre, alla Mole Vanvitelliana di Ancona (e comuni delle Marche per il concorso “Salto in lungo”).E a conclusione di questa eccezionale edizione di pubblico e di personaggi del panorama cinematografico,annuncia la sua evoluzione naturale per dare spazio sia al cortometraggio che al lungometraggio, che al cinema del reale, che al cinema per ragazzi, alla realtà virtuale e a tutte le forme della settima arte. Da oggi sarà, quindi,Il premio al vincitore del Festival, denominato “”, è stato assegnato a “” di Farnoosh Samadi dalla giuria di qualità, composta dalla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi (“Esterno notte” di Marco Bellocchio, “Il ragazzo invisibile” diretto da Gabriele Salvatores), dall’attrice Selene Caramazza (“Il Commissario Montalbano”, “The Bad Guy”) e dal regista Gianluca Jodice (co-regista della serie “1992”, “Il cattivo poeta”, con il quale ha ricevuto due Nastri d’Argento e la nomination ai David di Donatello come Miglior Regista Esordiente, ora in sala con “La dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”). A ritirare il Premio, Roberto De Feo della distribuzione Premiere Film.Questa la motivazione della giuria: “”.a “” di Matteo Burani che si è aggiudicato anche il, il “” e il “”.” è stato anche vincitore delAd aggiudicarsi ilè stato “” di Margherita Vicario; ilè andato a “” di Gianluca Santoni; ilè stato assegnato a “” di Roberto Catani e ila “” di Ciro D'Emilio.Ilè andato a “” di Mohammed Almughanni, come anche il, ile ilsono stati entrambi assegnati a “” di Ariana Andrade Castro.Uno dei maggiori intellettuali italiani, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3, Angelo Guglielmi è scomparso due anni fa. Amico e sostenitore del Festival e dell’APS Nie Wiem che lo organizza, in accordo con la sua famiglia, Corto Dorico ha deciso di istituire dallo scorso anno il, da assegnare ogni anno a un maestro del cinema che si sia “distinto per la sua qualità artistica e per la sua capacità di raccontare il Paese, la sua vitalità e le sue contraddizioni”. Quest’anno è stato assegnato al registache lo ha ritirato domenica 1° dicembre e ha conversato sul palco con il regista Renato De Maria. Nella sua prima edizione è andato al regista Marco Bellocchio. Per l’occasione è stato anche proiettato il film “Ecce bombo” che si è aggiudicato il Leone d’Oro nella sezione Venezia Classici, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un ritorno per Moretti ad Ancona, a 23 anni dall’uscita de “La Stanza del figlio”, film girato nel capoluogo dorico con cui vinse la Palma d’Oro a Cannes.A chiusura della XXI edizione, queste le parole Valerio Cuccaroni, del presidente di Nie Wiem, ha annunciato l'importante e strutturale novità per il prossimo anno: “Corto Dorico ha compiuto 21 anni con una festa del cinema memorabile. Il nostro fanciullo visionario ha terminato la sua iniziazione e ormai è un adulto. La presenza straordinaria di Stefania Sandrelli e Nanni Moretti, insieme agli altri cento ospiti, ha rappresentato il vertice di una ricerca che dal 2004 unisce l'attenzione al cinema d'autore e d’autrice alla scoperta di nuovi talenti, con occhi fissi sull'impegno sociale e sul coinvolgimento attivo del pubblico, all'interno della comunanza artistica di Nie Wiem. Quest'anno anche il concorso Salto in Lungo ha trovato la sua dimensione ideale che permetterà a questa sezione di crescere sempre di più: gli autori e le autrici che hanno esordito nel lungometraggio, selezionate per il premio, hanno potuto incontrare 1200 giovani spettatrici e spettatori, grazie al coinvolgimento delle scuole, già attive nelle giurie giovani, che coinvolgono oltre 100 studenti e studentesse. Nell'edizione dedicata alla fanciullezza è nato il nuovo concorso ShorTEEN, dedicato ai corti di e per i giovani dagli 11 ai 18 anni e legato alle scuole delle arti per bambini/e e di cinema per ragazzi/e dell'organizzazione. È questo il nuovo pubblico a cui si rivolgerà il festival per i prossimi 20 anni. A piccoli passi, da concorso nazionale Corto Dorico prima si è trasformato in festival poi si è aperto alla dimensione internazionale infine ha incluso il lungometraggio, il cinema del reale, la realtà virtuale e molto altro. La dimensione del cortometraggio ormai non è più la sola che caratterizza la manifestazione. Nie Wiem è dunque pronta per presentare al pubblico il Dorico International Film Festival - DIFF”.Esprimono soddisfazione anche i co-direttori artistici, il regista e direttore della fotografia,e lo sceneggiatore: ””.Sulla riuscita di questa edizione è intervenuto anche il sindaco di Ancona: “”.”. Queste le parole dell’Assessore alla Cultura della Regione Marche,Dello stesso avviso l'Assessore alla Cultura del Comune di Ancona,: “”.Secondo il Presidente di Fondazione Marche Cultura,: “”.Il Direttore di Marche Film Commission,, ricorda anche l'importanza del pitching: “”.08/12/2024, 16:34