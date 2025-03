FESTIVAL DEI CIRCOLI DEL CINEMA 4 - Nasce

il Coordinamento dei Cineclub in Sicilia

La quarta edizione delè stata una vera e propria festa del pubblico. La presenza di registi in sala, l’organizzazione di dibattiti, la proiezione di classici restaurati e, non ultima, la celebrazione dei 70 anni del Cinema Lux di Messina hanno arricchito di contenuti ed emozioni una manifestazione che restituisce tutta la passione cinefila dei cinecircoli presenti in Sicilia. E proprio durante il festival le associazioni nazionali di cultura cinematografica FICC – CINIT – CSC e l’associazione Cinestudio aderente a FIC, presenti al convegno promosso dal raggruppamento FICC Sicilia e dal suo Segretario Regionale Francesco Torre dal titolo “”, hanno deciso di far nascere il Coordinamento dei Cineclub in Sicilia, una piattaforma progettuale per individuare strategie comuni, potenziare le attività e ottenere un riconoscimento istituzionale.Questo il documento ufficiale redatto al termine del convegno e firmato da tutte le associazioni presenti.06/12/2024, 15:23