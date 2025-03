ROMA CREATIVE CONTEST 13 - Fuori concorso

"Alba Blu" di Emanuela Mascherini

" di Emanuela Mascherini sarà presentatodomenica 8 dicembre dalle ore 20.30 alpresso Spazio Scena.L'opera della Mascherini è uno short movie sui segni che la violenza lascia nella psiche delle vittime oltre che sulla pelle.Il film è stato presentato come Evento Speciale della 45^ edizione del Festival Cinema e Donne 2024 in stretta relazione con La Toscana delle Donne, progetto della Regione Toscana per la valorizzazione del ruolo femminile nei più diversi ambiti sociali." diretto e interpretato da Emanuela Mascherini con Simone Faucci e Francesco Grifoni, è stato scritto dalla stessa Mascherini con Giuseppe Isoni, e prodotto dalla casa cinematografica STETI produzioni grazie all’ottenimento dei contributi selettivi della DGCA-MiC con la collaborazione di: Images Hunters, Toscana Film Commission, Roma Lazio Film Commission e scuola di Recitazione di Latina Acting Lab i cui Allievi, formati proprio da Emanuela Mascherini, hanno collaborato come figurazioni. Alba Blu è distribuito da Esen Studios.Nel cast anche Maria Fantastica Valmori (Berlinale talent e vincitrice dell’European Film Award Miglior Montaggio 2020 per il film Il Varco di Federico Ferrone e Michele Mazzolini) e il Dop Francesco Di Pierro che ha firmato la fotografia di importanti corti che hanno vinto Nastri d’argento e David di Donatello (Moby Dick di Nicola Sorcinelli e Bismillah di Alessandro Grande).Nel cast tecnico, inoltre, troviamo Federico Baciocchi alla scenografia e Valentina Pintus ai costumi, Matteo Bendinelli al Sound Design, Silvia Leonetti alle Musiche.Tratto da una storia vera e personale, "", è il racconto dei segni che la violenza lascia nella psiche oltre che sul corpo. È centrale quindi il tema dei postumi della violenza declinato nella sua forma più intima e raccontato con una ricerca del linguaggio che indaga questa volta la contaminazione tra cinema di finzione, cinema del reale e video arte.05/12/2024, 10:41