LUCA GALLONE - "Felice per questo momento della mia carriera"

Carlo Griseri

E' un momento particolarmente intenso quello della carriera dell'attore napoletano, già al lavoro nella serie "Gomorra" e in film come "La Tenerezza" e "Confidenza", con numerosi progetti importanti in uscita.".E' la mia dimensione primordiale, da lì è cominciato tutto per me, anche se come ho detto sono stato folgorato da Tornatore e poi si è instillato in me il virus del voler fare l'attore, ho ammirato De Niro, Pacino, sono un grande appassionato di noir... da spettatore mi ha smosso il cinema, ma di fatto ho iniziato col teatro. Ora sto verificando la fattibilità di ritornare sul palco, lo spero tanto.06/12/2024, 10:53