PREMIO SOLINAS 2024 - L'ultimo atto dal 6 al 10 dicembre

Dal 6 al 10 dicembre, Roma sarà il palcoscenico della manifestazione conclusiva del, sostenuto da MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Lazio Terra di Cinema, Regione Autonoma della Sardegna, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Comune di La Maddalena, Rai Fiction e con il supporto di Rai Cinema, Allianz e Howden.La città eterna, simbolo per eccellenza del cinema, accoglierà gli eventi conclusivi di un lungo percorso di selezione che ha coinvolto 70 giurati nella valutazione di progetti originali e inediti. A dicembre, questo lavoro culminerà con la Premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas alla Migliore Sceneggiatura, accompagnata da un ricco programma di proiezioni, workshop, convegni e attività di networking, ospitati nel quartiere Esquilino e nello storico Spazio Apollo 11.Il tema di questa 39ª edizione, Verso il Quarantennale, celebra i 39 anni di attività del Premio Solinas e si propone di rafforzare il dialogo tra i protagonisti della filiera audiovisiva, evidenziando il valore della creazione, delle storie, del talento degli Autor* e dei Produttor*. In questo contesto, saranno valorizzati i film e i documentari nati dalle storie premiate negli anni dal Premio Solinas, che testimoniano la crescita professionale di autori e autrici oggi affermati a livello nazionale e internazionale.La manifestazione aprirà il 6 dicembre alle ore 20.30, presso lo Spazio Apollo 11, con la proiezione del film ANOTHER END di Piero Messina, vincitore del Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura nel 2015 e la Master Class di Piero Messina e degli sceneggiator* Giacomo Bendotti, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni.Nei giorni successivi, saranno presentati altri film legati alla storia del premio, tra cui PIOVE di Paolo Strippoli (Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 2017) con masterclass di Paolo Strippoli e lo sceneggiatore Jacopo del Giudice, in programma il 7 dicembre, e IPERSONNIA di Alberto Mascia (Premio Solinas Experimenta 2011), previsto per il 9 dicembre, a cui seguirà una masterclass con Alberto Mascia ed Enrico Saccà, autori del film.Nell’ambito della celebrazione della 18ª edizione del Premio Solinas Documentario per il Cinema, in collaborazione con Apollo 11 - la casa del documentario, il 7 dicembre alle ore 10 si terrà il convegno La poetica del reale. Linguaggi e narrazioni in un mercato in evoluzione, seguito da una serie di proiezioni dedicate ai documentari premiati negli anni. Il 7 dicembre sarà presentato AMOR di Virginia Eleuteri Serpieri, vincitore del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2019, in coll. con Apollo 11. L’8 dicembre saranno proiettati TANGO DELLA VITA di Erica Liffredo e Krista Burāne, finalista nel 2016, e L’AVAMPOSTO di Edoardo Morabito, vincitore della Borsa di Sviluppo 2017. Tutte le proiezioni saranno accompagnate da masterclass con gli Autor*.Tra gli eventi imperdibili segnaliamo – il 9 dicembre alle ore 11 – l’incontro Verso il Quarantennale – la parola ai Giurati del Premio Solinas Experimenta Serie con Isabella Aguilar, Federico Baccomo, Alessandro Corsetti, Emanuele Cotumaccio, Daria D’Antonio, Leonardo Ferrara, Guido Iuculano e Ilaria Macchia; e la Presentazione dei finalisti del Premio Internazionale Franco Solinas 2024, prevista il 10 dicembre alle ore 15.La manifestazione si concluderà con la premiazione della 39ª edizione del Premio Franco Solinas alla Migliore Sceneggiatura e l’assegnazione della Borsa di Studio Claudia Sbarigia, dedicata a valorizzare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile.Il Premio Solinas ribadisce il proprio impegno verso la sostenibilità e, per compensare le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione, pianterà 4 alberi a Roma, in zona Porta Metronia, per sostenere il progetto ReTree Porta Metronia del Comitato Mura Latine. Il Progetto ReTree ha l’obiettivo di riattivare la cittadinanza aumentandone la consapevolezza rispetto all’importanza del tema ambientale, coinvolgendo i cittadini nel ripiantare gli alberi del quartiere.È possibile scaricare il programma, gli inviti e il catalogo delle attività del Premio Solinas 2024 sul link www.premiosolinas.it/eventi/premio-solinas-2024/29/11/2024, 19:47