Note di regia di "Sguardi"

Protagonista di "" siamo la mia fidanzata Sara e io, Simone, anche se quasisempre nascosto dietro la camera.Sguardi è mix tra film saggio e documentario autobiografico, tra film di famiglia e film diario, un film girato e vissuto in prima persona, in cui ho voluto trasformare un viaggio nel territorio dell’Ogliastra, in Sardegna, in un viaggio dentro noi stessi, dentro Sara e Simone, dentro il percorso di una coppia che affronta i propri dubbi, le proprie insicurezze, i propri problemi. Sguardi è il mio tentativo di fermare per un poco il tempo per porre l’attenzione sulla mia storia d’amore e proteggerla: portoSara dentro questa bolla, ne cerco il contatto, ci parlo. Ma il film è anche il fugace sguardo sulla vita di una coppia che prova a raccontarsi, portando nella sua intimità il pubblico e condividendo con esso le incertezze.