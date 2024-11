I LUMIERE DI SICILIA - Un saggio di Sergio Ruffino

22/11/2024, 09:30

E’ intitolato “” e come sottotitolo riporta “”, il titolo del libro circoscritto da un disegno di un’Isola a tre punte formata da un contorno di una pellicola cinematografica; una singolare denominazione che, regista e sceneggiatore palermitano, autore di lavori e progetti aventi in comune il recupero e la valorizzazione della memoria storica della Sicilia, racconta di avere ideato fin dall’anno 2017.L’opera è un saggio che - come suggerisce lo stesso titolo - ripercorre in 168 pagine la “saga” di coloro che portarono il Cinematografo in Sicilia, e che - dopo una prima fase primordiale che riguardava unicamente la proiezione delle pellicole girate – iniziarono a creare le primordiali “Case di Produzione” e dunque a produrre cinema: da principio metraggi di breve durata e documentari, e di lì a poco tempo anche film a soggetto.La narrazione inizia con il capitolo “E’ arrivato il Cinematografo!” che racconta proprio l’arrivo dei primi apparecchi che anticiparono il Cinematografo Lumière. Si prosegue con colui che fu il primo regista e produttore operante sul capoluogo siciliano, Raffaello Lucarelli, personaggio trattato già anni prima da storici decani, e talvolta considerato toscano ma in realtà proveniente da Gualdo Tadino in Umbria, comune peraltro citato in alcuni documenti notarili riguardanti la fondazione di una società cinematografica a Palermo da parte del cineasta assieme alla Famiglia Florio (documenti già riportati dallo storico Orazio Cancila anni addietro nella sua opera “I Florio: storia di una dinastia imprenditoriale”).Dopo la Lucarelli Film e le Industrie Cinematografiche Lucarelli, seguirono tante altre realtà isolane che sfornavano films a ritmo continuo, tra l’entusiasmo per il “nuovo mezzo di cui tutti parlano” e la volontà di coniugare l’arte (quella che più avanti verrà definita quale “settima arte”) e l’imprenditorialità.La Sicania Film Manifattura, fondata dallo stesso Lucarelli, nacque nel primo decennio del ‘900, e quel nome fu destinato a durare ancora a lungo. Dall’altra parte della Sicilia c’era la piccola Hollywood del Simeto, ovvero la “Etna Film” avviata a Catania dal Cavaliere Alfredo Alonzo, seguita dalla Katana Film, la Jonio Film e la Sicula Film. Lo stesso nome Sicula lo vediamo anche a Palermo con un’altra casa di produzione, e ivi ancora le Industrie Cinematografiche Siciliane, la Do-Re Film di Toto Lo Bue, la Lumen Film arrivata a Palermo assieme al suo creatore Albert Roth De Markus, la Gloria-Sicula seguite da altre produzioni a cavallo tra gli anni 20 e 30.Ma il fermento culturale portò anche alla creazione della Accademia per artisti Cinematografici a Palermo per opera del fiorentino Paolo Azzurri, che aveva fondato anche la Azzurri Film e poi avviato la pubblicazione della rivista “L’arte del Silenzio”. Nel libro si parla anche di alcuni protagonisti della scena attoriale siciliana di punta del muto (come Angelo Musco, Giovanni Grasso, Febo Mari e Pina Menichelli) e delle prime riviste cinematografiche che si occupavano di articoli e recensioni; e poi ancora il “caso”della perdita di quel film che a detta di tanti storici anticipò il Neorealismo (Sperduti nel Buio di Nino Martoglio) e l’incredibile storia del messinese Giovanni Rappazzo che per primo inventò la “pellicola a impressione contemporanea di immagine e suoni". Quindi il periodo del Fascismo in Sicilia e l’arrivo del sonoro che soppianta il cinema muto precedente a cavallo di due Guerre Mondiali, e poi storie legate ad ultimi “pionieri” fino alla fine degli anni ’50.La mancanza di quasi tutte le opere realizzate dalle case di produzione prima della 2’ Guerra Mondiale, in particolare del cinema muto siciliano, è anche una forte linea narrativa di “perdita di memoria”(e delle pellicole, tra incuria e incidenti di percorso) che fa da denominatore comune in quasi tutti i capitoli del libro; capitoli che raccontano appunto l’ascesa e poi la via del tramonto di questi protagonisti.“i”.Ruffino racconta che Il progetto ha una genesi fin dal 2010, quando il suo amico giornalista Etrio Fidora (storica “colonna” del giornale L’Ora di Palermo) che aveva appena lasciato Palermo dopo esservi vissuto per decenni, ed oramai trasferito definitivamente a Trieste, gli aveva spedito del materiale sul cinema del periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Erano documenti sul progetto di creazione di un apparato industriale-cinematografico fine anni 40 e primi anni 50 nella parte orientale della Sicilia per opera della Fortunia Film di Felice Zappulla, obiettivo tuttavia che non sarà mai realizzato; e ancora lo statuto di un misconosciuto ente CSC, stesso acronimo dello storico Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, inaugurato nel 1935, ma in realtà da non confondere con questi, e riguardante un “Centro Siciliano di Cinematografia” con 4 sedi in altrettanti comuni isolani. E ancora l’accordo con la Regione Siciliana per la creazione degli ICS - Istituti cine-scolastici, e dei documenti che accennavano al tentativo di registi, produttori e maestranze locali di creare una primordiale “legge sul cinema” nell’isola: cosa che non avvenne e per la sua attuazione si dovrà aspettare ancora quasi mezzo secolo.".La tesi diè stata presentata tra il 2022 ed il 2024 in alcuni Premi di Laurea, e ha ottenuto dei risultati in due di questi bandi: una menzione speciale al Premio Ermanno Olmi, ed una segnalazione al Premio Mario Luzi. Dal febbraio di quest’anno Ruffino e la 40due Edizioni (Casa editrice in Palermo, diretta da Giuseppe Castrovinci, particolarmente sensibile all’Arte e alla Storia della Sicilia) si sono messi a lavoro per fare uscire subito questo primo volume con la trasposizione della tesi: una versione “light” e scorrevole per una piacevole lettura sia per addetti al settore che per semplici appassionati.Il libro, già in commercio da metà settembre, include la prefazione di Nino Genovese ed anche una intervista/conversazione con Daniele Ciprì (regista, tra gli altri film, de “Il ritorno di Cagliostro” assieme a Franco Maresco) dal titolo “”.però annuncia che quest’opera non è tanto un punto di arrivo, ma l’operazione-pilota di qualcosa di più grande e ambizioso. Infatti “” è anche il nome di un progetto-contenitore che comprenderà – tra le altre cose - una collana editoriale. E soprattutto anticipa la costituzione di una Cineteca su base a Palermo comprendente un grande archivio di teche siciliane dal primo ‘900 fino agli anni recenti; materiale che Ruffino sta raccogliendo e salvando dalla perdita da quasi quindici anni. Frattanto è già in fase di sviluppo il film documentario – il cui progetto nel 2023 aveva passato le selezioni del bando “Matching Ideas” di Morganti & Partners, e con alcuni produttori interessati.”.