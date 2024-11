ETNORAGU' - Il 19 novembre proiezione al Cinema La Perla di Napoli

18/11/2024, 07:43

” per due, fra tradizione e integrazione, con il cortometraggio scritto e diretto da, ambientato tra la città e Procida. Appuntamento martedì 19 novembre 2024 al Cinema La Perla, a Napoli in Via Nuova Agnano 35: ore 17:00 presentazione ufficiale con il critico Giuseppe Borrone e 18:15 proiezione per gli abbonati.La storia racconta, contro ogni cliché e pregiudizio, un divertente incontro-scontro tra Napoli e Palestina, nel mezzo del quale più che le grandi questioni di geopolitica, ci sono i riti familiari come il ragù della domenica, che improvvisamente perde il maiale quando Giulia giovane archeologa di ritorno dalla Terra Santa, presenta ad Assunta e Giovanni, i suoi anziani e religiosi genitori, un promesso sposo maturo, palestinese e musulmano. Per amore della figlia e incoraggiato dalla moglie, ‘un passettino alla volta’ Giovanni cambierà molte delle sue abitudini, fino al giorno del matrimonio, in cui orchestra una piccola vendetta che gioca narrativamente con gli stereotipi di stile ‘Gomorra’, da cui emergerà un prezioso gesto di amore e tolleranza.Premiato ai London Movie Awards come Migliore Commedia e Migliore Cortometraggio (Cristiano Esposito), Migliore Partitura Musicale Originale (Mario Fasciano) e Migliore Montaggio (Nadir Kamberi, Film Edit Production) e Menzioni d’Onore per l’interpretazione a Salvatore Misticone e Stefania Ventura protagonisti con Pietro Tammaro, Amedeo Colella, Carolina Infante, Mauro Palumbo, Alessandro Incerto e Tommaso Scotto di Uccio, il film che la critica internazionale ha già paragonato a dei capisaldi come ‘’ e’ è stato ammesso alla selezione per i David di Donatello. Completano il palmarès provvisorio i riconoscimenti come Migliore Cortometraggio ai New York Movie Awards e i premi come Migliore Regista Internazionale e Migliore Sceneggiatura allo Special INDIE Event del MIA-International Audiovisual Market di Roma.Un risultato lusinghiero per una produzione low budget a cura della Cooperativa Ar.Tu.Ro finanziata da Regione Campania, Film Commission Regione Campania, POC Campania 2014-2020, Coldiretti Napoli, Teatro Serra, Procida Wi-Fi e Lega Navale. Nel cast anche: Francesco La Muro alla fotografia, Alessandro Massa alla sonorizzazione, assistente alla regia Vincenzo Fortunato, cameramen Luigi Esposito e Paolo La Muro, scene Michele Lubrano Lavadera, costumi Patrizia Barone, trucco Ilenia Lubrano di Marzaiuolo.