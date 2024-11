TERTIO MILLENNIO FILM FEST 28 - I vincitori

16/11/2024, 19:26

Sono stati annunciati i film vincitori della XXVIII edizione del: per la Giuria Interreligiosa "" di Olha Zhurba è ilperdi Lucia Chiarla. Laha assegnato ila "" di Christian Filippi. "" di Lucia Chiarla ila "" di Ronan Tronchot.Ilsi è svolto dall’11 al 16 novembre 2024 al Cinema delle Provincie di Roma: 8 lungometraggi in concorso, la retrospettiva interamente dedicata al maestro Cristian Mungiu, eventi speciali, momenti di musica e dialogo hanno caratterizzato questa ventottesima edizione del festival.In occasione della cerimonia di chiusura, sono stati consegnati i premi ai vincitori con le relative motivazioni.(presieduta dal regista Tommaso Santambrogio e composta da Rev.do Guglielmo Doryu Cappelli, Delegato Unione Buddhista Italiana, Lilamaya Devi, Delegata Unione Induista Italiana, Fabian Islam Durrani, Delegato UCOII - Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Sira Fatucci, Delegata UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Padre Miguel Fraga Cardoso Delegato Dicastero per la Cultura e l’Educazione, Muhammad Umberto Pallavicini, Delegato COREIS - Comunità Religiosa Islamica Italiana, Leonardo Noam Ribet Griot, Delegato Associazione Protestante Cinema “Roberto Sbaffi”)Motivazione: “.”Motivazione: “.”(composta da Alessandro Cuk, Carlo Griseri, Marco Lombardi)Motivazione: "."(composta da Matilde Gizzi, Susanna Zaffiro, Francesco Rizzi, Stefano Sica, Jerome Ypulong, studenti di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, guidata da Renato Butera, Professore Straordinario di Teoria e tecniche dell’informazione giornalistica)Motivazione: "."Motivazione: "."Il festival, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (UNEDI) della CEI, promuove il cinema come luogo di dialogo interculturale, avvalendosi della collaborazione delle principali comunità religiose presenti in Italia: la Chiesa Valdese, l'UCEI, l'UCOII, la Coreis, l'Unione buddhista italiana e l'Unione induista italiana. Ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.