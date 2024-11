VISIONI SARDE NEL MONDO - Il 18 novembre tappa a Com.It.Es di Stoccolma

15/11/2024, 10:55

Il 18 novembre 2024 alle ore 18, il Com.It.Es di Stoccolma (Svezia), con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Svezia e dell’Istituto Italiano di Cultura, presenterà “” la rassegna che celebra la Sardegna attraverso il suo cinema.L’evento è sold out!Le proiezioni si terranno presso l'auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura e rientrano nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo per offrire un'esperienza culturale che unisce cinema e gastronomia.I corti in programma sono: “” di Francesco Tomba e Chiara Tesser, “” di Francesco Piras, “” di Gabriele Brundu e “Incappucciati, Foschi” di Nicola Camoglio.I cortometraggi sono in italiano e sardo con sottotitoli in inglese.Parteciperanno: Massimo Appolloni, presidente del Com.It.Es e delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale introdurrà l’evento insieme all’Ambasciatore d'Italia Michele Pala e ai registi Nicola Camoglio, Francesco Tomba e Chiara Tesser.Al termine delle proiezioni, seguirà un buffet con specialità sarde, per un'immersione completa nella cultura isolana." è organizzato e promosso dalla Cineteca di Bologna, con il sostegno di Sardegna Film Commission. Il progetto fruisce dei contributi della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro.