CINEATELIER 4 - Un'edizione di successo

16/11/2024, 19:43

Grande successo per la quarta edizione di, che si è svolta al Cinema Ambra di Poggio a Caiano (PO) il 6-7-8 Novembre 2024. Da diversi anni ormai il Festival presenta al pubblico film e autori che arrivano da anteprime in contesti internazionali come il Festival del Cinema di Venezia, Locarno e Berlino e ottenuto riconoscimenti come David di Donatello e Nastri D’argento. Quasi cinquecento alunni, la totalità, della scuola Media Filippo Mazzei di Poggio a Caiano hanno animato le giornate della manifestazione con entusiasmo e partecipazione, durante gli incontri con gli ospiti della manifestazione. Presenti al festival la registae l'attricei, con il film "",, autore e regista di “" introdotto da Elisabetta Vagaggini; e, scrittore e sceneggiatore di "". Tutti sono stati premiati con ilin selezione.L’ideatrice e direttrice artistica dell’evento è l’attrice, autrice e regista, che ha trascorso la propria infanzia proprio a Poggio a Caiano, insieme a, direttore del giornale di cinema e di promozione dell’audiovisivo nazionale Cinemaitaliano.info, da sempre attento osservatore di tutte le novità del settore.Durante la manifestazione sono stati presentati anche i cinque cortometraggi realizzati dagli studenti della scuola Media Filippo Mazzei durante l'Anno Scolastico 2023-24, tramite Laboratori di Cinema che hanno avuto come tutor Emanuela Mascherini, Federico Fontana ed Andrea Scotto Rosato: "", "", "", "" e "". A vincere il, assegnato dal pubblico in sala è stato "", storia romantica di due giovani che si innamorano sui banchi di scuola.Grande interesse hanno suscitato anche le scuole di Cinema presentate: la Scuola di Cinema Anna Magnani di Prato e Scuola di Cinema DVAS di Firenze che ha previsto l'incontro con Chiara Solari e Valentina Chico, direttrici della, che illustrato le attività della scuola con una performance di alcuni allievi sull'arte della recitazione.Il Vicesindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di Poggio a Caianoha dichiarato: ".”L'Assessore alla Pubblica Istruzione e Diritto al Studio del Comune di Poggio a Caianoha affermato: ""." - affermano, Presidente CNA Toscana Centro Cinema e Audiovisivo e Gabriele Noci Presidente CNA Toscana Centro Area Montalbano - "".Per la direttrice artistica: “.”Ilè realizzato con grazie al contributo del Comune di Poggio a Caiano, il patrocinio e il contributo di CNA Toscana Centro e la sponsorizzazione dell’azienda STEMA di Poggio a Caiano. Il Festival e i Laboratori nelle scuole sono organizzati dalle Associazioni Cinema Italiano e Film Atelier.Hanno inoltre reso possibile la realizzazione gli sponsor Hotel Hermitage, il ristorante Il Falcone, il patrocinio di Regione Toscana, Rete Festival Giovani SI, la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Scuola Media Filippo Mazzei, Cinema Teatro Ambra, Scuola di cinema Anna Magnani, Scuola di Cinema DVAS e la Media Partnership con Cinemaitaliano.info.