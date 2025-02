MENTE LOCALE - VISIONI SUL TERRITORIO 11 - Vince "Romina"

di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini

Sono stati assegnati questa mattina nella bellissima Rocca dei Bentivoglio di Bazzano (Bo) i premi dell’undicesima edizione di, il primo festival italiano di cinema documentario interamente dedicato al racconto del territorio.La giuria internazionale composta da Sabine Bubeck-Paaz, commissioning editor presso l'emittente pubblica tedesca ZDF e per vari spazi documentaristici su Arte, il canale culturale europeo, Marco Cucco, direttore del Master di primo livello in Management del Cinema e dell'Audiovisivo e docente DAR Università di Bologna e Luigi Maria Perotti, regista e sceneggiatore ha assegnato i 2000 € del Premio “Mente Locale – Visione Globale” adi Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini (Italia, 78’, 2024). Ambientato nella periferia bolognese dei nostri giorni, il film, che segue la vita quotidiana di una giovane donna e le sue vicende familiari che sfociano in una svolta drammatica e inattesa, è una amara riflessione sulla precarietà della vita suburbana e sull’ingiustizia del sistema carcerario.I 1000 € del Premio per il Miglior uso delle immagini di archivio vanno addi Virginia Eleuteri Serpieri (Italia, 101’, 2023) in cui l’immagine di Roma si mescola a un ricordo tragico dell’autrice e al tentativo di recuperare la memoria della madre suicida.Il Premio Suono e territorio per la miglior colonna sonora va a Goddes of Slide. The Forgotten Story of Ellen McIlwaine di Alfonso Maiorana (Canada, 91’, 2024), presentato al festival in anteprima italiana, che racconta l’incredibile e dimenticata storia della cantante e musicista canadese Ellen McIlwaine e della sua determinazione a suonare la chitarra slide, strumento maschile per eccellenza. Dal suo arrivo alla fine degli anni Sessanta al Greenwich Village Ellen si ritrova ad aprire per le più grandi leggende del blues del mondo, come Odetta, Richie Havens e Mississippi John Hurt, prima di condividere il palcoscenico con Jimi Hendrix in sei notti magiche nelle quali cambia il corso della sua vita.Menzioni speciali della Giuria a The bycicle thief di Simen Braathen (Norvegia, 30’, 2024), nel quale un furto di biciclette a Oslo si trasforma in una caccia al ladro metropolitana con un inatteso risvolto, e a Mysteries di Mauro Maugeri e Daniele Greco (Italia, 71’, 2022), che vede come protagoniste quattro antichissime feste popolari siciliane e il coinvolgimento febbrile delle comunità attorno a quelli che persistono come espressione di un’identità collettiva. Il film di Maugeri e Greco ottiene anche la Menzione di Touring Club Italia, storio partner del festival, mentre The Bycicle Thief il Premio distribuzione della casa di produzione Sayonara.Il DAR -Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna assegna una Menzione speciale adi Beatrice Surano (Italia, 15’, 2024), ambientato nel cuore dell’Irpinia il cui paesaggio è punteggiato dalle pale eoliche: un racconto che esprime con forza il precario equilibrio tra essere umano e natura.Infine il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano assegna il Premio adi Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi (Italia, 2023, 94’), imponente viaggio in immagini e musica lungo i 25 anni del festival jazz fondato da Paolo Fresu nella sua Sardegna.Prossimo appuntamento in calendario dal 7 al 10 maggio 2025 con la terza edizione di Mente Locale Young – Le scuole italiane raccontano il territorio, il concorso dedicato agli audiovisivi che raccontano il territorio realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. C’è tempo fino al 23 dicembre per l’invio delle opere audiovisive da parte delle scuole. Per tutte le info si può consultare il link Mente Locale Young - Le scuole italiane raccontano il territorio.11/11/2024, 08:49