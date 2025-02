FESTIVAL DEI POPOLI 65 - Tutti i premi

” di Cécile Embleton e Alys Tomlinson (Regno Unito, 2024), ritratto di una suora in un monastero ortodosso in Bielorussa che esplora percorsi di redenzione e ricerca di libertà, e “a” di Michele Cinque (Italia, Germania, 2024), western moderno in cui una famiglia dedita all’allevamento etico nella periferia romana resiste agli attacchi predatori dei lupi e alle difficoltà finanziarie, sono i vincitori rispettivamente del Concorso Internazionale e del Concorso Italiano del, annunciati con la cerimonia di premiazione oggi 9 novembre alle 21 al cinema La Compagnia.Il(7.000 euro) è stato assegnato dalla giuria composta dall’autrice Kumjana Novakova (Macedonia del Nord), la produttrice Michela Pini (Svizzera), il regista Martín Solá (Argentina) con la seguente motivazione: “”.Il(3.000 euro) è stato assegnato dalla giuria composta dalla giornalista Carolina Mancini, il critico Rodolfo Sacchettini e il fotografo e regista Paolo Woods, con la motivazione: “”." - ha detto, direttore artistico del Festival dei Popoli - "".La giuria delha inoltre assegnato il(4.000 euro) a “” di Ben Rivers (Gran Bretagna, Islanda, Germania, 2024), ritratto dal cuore delle Highlands scozzesi di un solitario mistico moderno, Jake Williams, che vive in accordo con i ritmi della natura e il ciclo delle stagioni, con la motivazione: “”.Il(3.500 euro) è stato assegnato dalla giuria formata da Charlotte Serrand (Francia), Emma Caviezel (Germania) e Flavia Dima (Romania) a “” di Daphné Hérétakis (Grecia, Francia, 2024), inchiesta sardonica e pungente sull’Atene di oggi, a partire dal saggio di Yorgos V. Makris in cui si proponeva la distruzione del Partenone allo scopo di consegnarlo all’eternità. Questa la motivazione della giuria: “”.Ilinvece va a “” di The Neuroculture Collective, "".Laè stata assegnata dalla giuria internazionale a “” di Alessandra Celesia (Irlanda, Francia, Belgio, UK, 2024), “”.Ilè stato assegnato a “” di Francesca Scalisi (Italia, Svizzera, 2024), con la motivazione: “.”CG Entertainment (www.cgtv.it) offre poi al film europeo vincitore della sezione Habitat l’opportunità di essere distribuito on demand sulla piattaforma cgtv.it. Quest'anno ilè andato a “” di Jean-Baptiste Bonnet (Francia, 2024), con la motivazione: “.”Ilva a ex aequo ai film “” Marco Bergonzi e Michael Petrolini (Italia, 2024) e “” di Perla Sardella (Italia, 2024), con la motivazione: “.”Ilva a “” di Jean-Baptiste Bonnet (Francia, 2024) “.”Il” assegnato dal team de Il Cinemino è andato a “” di Perla Sardella (Italia, 2024), con la motivazione: “.”Il, dall’Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo a un documentario del Concorso Italiano, è andato alla montatricedel film “” di Nicolò Ballante (Italia, 2024), con queste parole: “.”Ilè stato assegnato a “” di(Italia, Belgio, Croazia, Qatar, 2024), con la motivazione: “”.Il festival è realizzato con il contributo di Europa Creativa Media, MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze, Calliope Arts Foundation e Publiacqua. E’ organizzato nell’ambito della “50 Giorni di Cinema a Firenze” che fa parte del Progetto Triennale Cinema, sostenuto dal Ministero del Turismo e delle istituzioni locali e realizzato grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio.09/11/2024, 20:18