Secondo appuntamento conal Cineclub FEDIC Cagliari.Dopo l'interessante prima parte della rassegna, che è avvenuta il 7 ottobre, il presidente Pio Bruno l'11 novembre 2024 proporrà cinque cortometraggi che esplorano temi universali e complessi, dai conflitti generazionali della società contemporanea ai drammi più intimi e personali, offrendo un ritratto profondo della Sardegna di oggi.I titoli in programma:- "" di Gabriele Brundu - Un bambino deve affrontare un evento traumatico che mette a dura prova la sua giovane vita;- "" di Joe Juanne Piras - Una bambina vittima di abusi cambierà per sempre la vita di una psicologa infantile;- "" di Michela Anedda - Due cugini diversissimi, giocando, trovano un modo per andare oltre le apparenze;- "" di Daniele Arca - Due amici affrontano alcune sfide che metteranno a dura prova il loro coraggio, la loro concezione della vita e il loro rapporto con la morte;- "" di Ludovica Zedda Un padre intellettuale, perso nei ricordi del passato e una figlia scontrosa e ribelle, in piena crisi adolescenziale.Come nella prima serata a cui parteciparono gli attori Simeone Latini, Giuseppe Ungari e il regista Francesco Piras lunedì 11 saranno presenti alcuni registi e attori dei film in programma. Parteciperà anche Enzo Cugusi direttore artistico di Visioni Sarde.Il progetto Visioni sarde è reso possibile grazie al sostegno fornito dall'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna al Circolo "Giuseppe Dessì" di Vercelli nell'ambito del programma annuale emigrazione 2023, di cui alla legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991.09/11/2024, 11:47