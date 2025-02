FINO ALLA FINE - Ventiquattro ore vissute pericolosamente

Carlo Griseri

Ventiquattro ore vissute intensamente e (sempre più) pericolosamente: sono quelle che Sophie, giovane statunitense in vacanza a Palermo con la sorellastra, si ritrova a vivere dal suo atterraggio in Sicilia, un giorno e una notte a ritmo sfrenato dal momento in cui incontra, in mezzo al mare, Giulio e la sua banda di amici.Lei viene da un passato difficile, di depressione e lutto per la morte del padre, di scelte che l'hanno portata a stare sola e di un futuro che non riesce a immaginarsi, spaventata da ogni possibile scelta. Loro si tuffano impuniti da un alto scoglio, si muovono da padroni del mondo perché nulla possiedono e nulla li trattiene: è il loro stile di vita, fatta di feste fino a quando si ha voglia di bere e ballare, poi si vedrà.Sophie resta irretita dalla sfrontatezza del ragazzo e dall'alleanza inestinguibile del piccolo gruppo di maschi: prima un po' intimorita, presto conquistata e sempre più protagonista delle sue scelte, li seguirà a discapito del rapporto con la sorella, molto più quadrata e incapace (da ben prima dell'arrivo in Italia) di capirla. Il ritmo accelera con il passare delle ore, la camera (spesso tenuta in spalla) segue i giovani nel loro sfrenato vivere la vita, velocemente e a rischio di tutto, in ogni momento.Cambia registronel suo "": un cast senza i "suoi" attori, ridotto nel numero dei componenti e nell'importanza mediatica, una durata contenuta del racconto (sia di quello "aristotelico" sia del film effettivo), un contegno insolito nei movimenti di camera, almeno nella prima parte.è centrale nella riuscita del progetto (come centrale e unica pienamente "a colori" è nel manifesto del film): intorno a lei tutto si muove, grazie a lei si sviluppa e solo con lei si può concludere. La "banda" è affiatata, Saul Nanni - Giulio - e Lorenzo Richelmy ne sono i leader e riempiono la scena, anche se tutto scorre così veloce che non si ha il tempo di conoscerli a dovere, di empatizzare pienamente con le loro scelte.Dall'inizio alla sua conclusione "" coinvolge e intrattiene, la sensazione è che possa rimanerne poco, nel ricordo. Ma quel conta - ci insegna Sophie - è vivere il momento.31/10/2024, 18:23