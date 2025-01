ALESSANDRIA FILM FESTIVAL 6 - Dal 25 al 27 ottobre

Giunto alla sua 6a edizione, prenderà il via il 25 ottobre l’, fondato da Stefano Careddu e Lucio Laugelli e diretto da quest’anno da Luca Ribuoli, regista alessandrino vincitore di due Nastri d’Argento e autore di numerose serie TV di successo per SKY (“Call my agent – Italia”), Rai (“L’allieva”, “La mafia uccide solo d’estate”).Il Festival si svolgerà ad Alessandria fino al 27 ottobre e rappresenterà l’ideale chiusura dell’ “Ottobre Alessandrino - Mese del Cinema”, iniziativa volta al rafforzamento delle reti cittadine con un ricco programma culturale che ha animato il territorio per oltre un mese.Racconta Luca Ribuoli: “Questa iniziativa è stata un grande successo, abbiamo registrato migliaia di presenze. È la prova che Alessandria e i suoi cittadini hanno voglia di incontri, di confronti con personaggi di spicco del nostro audiovisivo, con autori, con artisti che sono venuti nel nostro territorio per raccontarsi. Abbiamo cercato di creare un cartellone vario, per tutti, e siamo riusciti nel coinvolgere la città offrendo occasioni preziose di approfondimento culturale. Adesso con l’avvio dell’Alessandria Film Festival, di cui sono onorato di essere direttore artistico, continueremo a proporre degli incontri imperdibili”.“Siamo orgogliosi di assistere a un fermento cittadino sorprendente che trova nella cultura la sua via per esprimersi - afferma il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante -. L’esperienza dell’Ottobre Alessandrino sta confermando l’idea di una scommessa vinta: quella di essere riusciti a mettere a sistema realtà culturali con storie diverse per far nascere un calendario di eventi di alto livello, capace di attirare appassionati e far vivere il nostro territorio. La scelta di costruire contenitori tematici culturali ha il vantaggio di ordinare il palinsesto dell’offerta culturale cittadina e di renderlo quindi maggiormente fruibile e appetibile anche a chi arriva da fuori. L’inizio dell’Alessandria Film Festival, ora, va a coronare questo mese di appuntamenti e siamo certi che ci regalerà tante emozioni”.Ricco di eventi ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, il Festival inaugurerà il 25 ottobre, alle 21.00 al Cinema Kristalli (Sala Kubrick), con la proiezione del film “PAZ!” che vedrà il regista Renato De Maria in dialogo con Luca Ribuoli e Stefano Senardi (produttore discografico); gli ospiti condivideranno aneddoti dal set e riflessioni sulla Bologna degli anni '70. Il talk sarà arricchito dal Live Drawing dell’illustratore Andrea Musso.Sabato 26 ottobre alle ore 9.00, al Teatro San Francesco, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante parteciperà all’apertura dello Script Contest “Scrittura in gioco” insieme a Gualtiero Burzi (attore) e Giada Bellotti (scrittrice ed editor): un’opportunità̀ per tutti gli appassionati di cinema e scrittura di mettersi alla prova nella stesura di un racconto breve a tema, da consegnare entro 9 ore. L’evento ha raccolto grandissime adesioni, oltre 150 iscrizioni di ragazzi che dimostrano la grande voglia di sperimentare con il linguaggio narrativo dell’audiovisivo.Spazio anche alle attività dedicate ai più piccoli: alle 10.00, al Visioni 47, si terrà un incontro speciale a cura di Lorenza Novelli con attività pensate per accendere l'immaginazione e far giocare i bambini dai 5 ai 10 anni con il mondo delle immagini. Alle 11.30, all’Andando e Stando, sarà presentato il libro “La Musica è un lampo” di Stefano Senardi, discografico e narratore appassionato, ci conduce in un viaggio attraverso le colonne sonore della sua vita.Alle 18.00 lo spettacolo “Storia del Cinema con la s minuscola” (Cinema Kristalli, Sala Kubrick) di Alberto Basaluzzo. E chiuderà la giornata l’incontro “Un anno di C'è ancora domani”, alle 20.30 al Cinema Kristalli, (Sala Kubrick), in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila e in occasione del primo anniversario dell'uscita del grande successo C’è ancora domani, film d’esordio di Paola Cortellesi; partendo dallo spunto del contributo video di Paola Cortellesi, Francesco Centorame, gli sceneggiatori Giulia Calenda e Furio Andreotti e Mara Mayer rappresentante del Centro Antiviolenza Me.Dea analizzeranno l’impatto della pellicola sia nel panorama cinematografico che nella sfera socio-culturale.Domenica 27 ottobre al Teatro Alessandrino, dalle 15.00 alle 19.00, spazio ad una maratona di cortometraggi internazionali in concorso, una delle vere anime del Festival nonché l’occasione per scoprire i nuovi talenti del panorama cinematografico. La giuria è composta da artisti d’eccezione: Pilar Fogliati (Presidente di Giuria), Alberto Basaluzzo, Gualtiero Burzi e Marta Gastini. I vincitori delle categorie Miglior Corto, Miglior Attrice, Miglior Attore e Premio del Pubblico riceveranno Il Cappello del Cinema, personalizzato da Borsalino, mentre la società M74 consegnerà il premio Visioni Future consistente in servizi di post-produzione al corto dal linguaggio più innovativo. Chiuderà la serata la proiezione del film “Zamora” di Neri Marcorè, presente al fianco della protagonista Marta Gastini per introdurre questo interessante esordio d’autore.Ma le sorprese non si concluderanno fino al 31 ottobre.L’Alessandria Film Festival organizzerà, insieme al Museo del Cinema di Torino e al Comune di Alessandria, un coinvolgente evento in programma nella notte di Halloween alle 21.00 in una location unica, in corso di restauro: la Chiesa di San Francesco ad Alessandria.L’esecuzione di Paolo Spaccamenti e Ramon Moro della colonna sonora originale per il film muto Vampyr (75’) di Carl Theodor Dreyer, un capolavoro del 1932 che ha inaugurato l’intera cinematografia dedicata ai vampiri. E al nuovo Fermento, in chiusura del Festival, è in programma la grande festa di chiusura dell’Alessandria Film Festival e della prima edizione dell’Ottobre Alessandrino.Al supporto di importanti sponsor come Borsalino e Paglieri – che ha collaborato nella costruzione di un infopoint nel centro nevralgico della città – si aggiunge un nuovo importante partner, il Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane, che opera nei settori ambiente, energia e idrico e fornisce almeno un servizio a oltre 7,5 milioni di cittadini, anche nel territorio di Alessandria dal 1 luglio di quest’anno. Una collaborazione che nasce dal forte legame dell’azienda con il territorio.L’Alessandria Film Festival è sostenuto dal Comune di Alessandria, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti, dalla Film Commission Torino Piemonte, dal Museo del Cinema di Torino e da aziende e imprenditori leader del territorio.24/10/2024, 10:10