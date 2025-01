MORTO PAOLO MICALIZZI - Il cordoglio per la

scomparsa del critico cinematografico

”, così il sindaco, appreso della scomparsa di, critico e storico del cinema, storica penna del Resto del Carlino.”, aggiunge l’assessore alla Cultura,, che lo ricorda fin dagli inizi, fin dai primi concorsi della Fedic.Nato a Reggio Calabria, si trasferì a Ferrara in gioventù per lavoro. Qui ricoprì importanti incarichi professionali confermando la professionalità, l’impegno, nonché la passione autentica per il giornalismo cinematografico, scrivendo per riviste e periodici del settore. Nel tempo ha preso parte a importanti iniziative culturali e ottenuto numerosi riconoscimenti.Si è sempre prodigato a far conoscere, attraverso le sue pubblicazioni, la sua amata Ferrara del cinema. Si ricordano, tra le molte: “Antonio Sturla. Il pioniere del cinema ferrarese”, “Florestano Vancini fra cinema e televisione”, “Al di là e al di qua delle nuvole. Ferrara nel cinema”, “Là dove scende il fiume. Il Po e il cinema”, “Ossessione e il Neorealismo” e “Giorgio Ferroni Calvin Jackson Padget. Dai documentari e film di genere ai western spaghetti”.20/10/2024, 13:12