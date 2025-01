FESTA DEL CINEMA DI ROMA 19 - Assegnati

i Women in Cinema Award - WiCA

All’inclusione e all’accessibilità è dedicata la decima edizione del, ideato da Angela Prudenzi, Cristina Scognamillo e Claudia Conte che ne è anche testimonial e produttrice. Il premio, nato per valorizzare e rendere omaggio al talento femminile, è assegnato a figure di eccellenza nel cinema e nelle arti affini. I premiati e le premiate sono testimoni capaci di rappresentare diverse culture e modi di narrare storie e personaggi. Particolare attenzione è rivolta anche a chi è impegnato in attività di rilevanza sociale.Quest’anno, il premio è stato assegnato aper l’insieme delle sue interpretazioni e soprattutto per aver dato vita alla giovane Blanca. Con sensibilità ha infatti interpretato un personaggio che ha messo in luce quanto sottili siano le differenze tra persone diversamente abili e le cosiddette normodotate. Un riconoscimento, dunque, al suo indiscusso talento artistico e alla passione con cui ha portato sullo schermo figure di donne non stereotipate, offrendo modelli femminili in linea con i tempi.Roberta Torre riceve il WiCA per il suo personalissimo lavoro, segnato da una libertà espressiva ed estetica unica. Le sue opere, frutto di una creatività originale, hanno sempre rappresentato figure femminili moderne, libere da modelli convenzionali e portatrici di valori legati ai diritti individuali. Una cineasta sempre al fianco delle donne di cui ha raccontato lati sconosciuti e psicologie non stereotipate.Un riconoscimento è assegnato a Francesco Costabile per l’originalità del percorso creativo, per quanto agli inizi, e per la singolarità delle scelte espressive che caratterizzano i suoi film. Inoltre il premio vuole sottolineare l’attenzione verso le donne di cui ha mostrato le molte forme di violenza di cui possono essere vittime, schiacciate da mariti padroni o sottomesse a leggi criminali che ne condizionano per sempre la vita.In virtù delle sue qualità di scrittrice il riconoscimento WiCA va anche a Lia Levi, i cui romanzi rappresentano una inesauribile fonte di idee nonché uno stimolo alla riflessione sul passato recente. Con la sua storia e il suo impegno costante costituisce un modello di intellettuale dal sapere profondo messo al servizio degli altri con l’obiettivo di stimolare le coscienze, in particolar modo quelle delle giovani generazioni, affinché sappiano trovare un loro posto nel mondo sulla base dell’onestà, del coraggio, del rispetto.Il WiCA va pure ad Annamaria Granatello, Presidente e Direttrice del Premio Solinas, per il suo lavoro decennale nella promozione di talenti nella scrittura cinematografica, documentaristica e seriale. Con dedizione e passione, ha coinvolto autori, produttori e critici, mantenendo viva la memoria del grande sceneggiatore Franco Solinas.Un riconoscimento speciale va a una giovane atleta, la nuotatrice Monica Boggioni, esempio di forza e resilienza. La sua storia e il suo impegno costante rappresentano un modello positivo per atleti e coetanei, ispirando chi affronta le difficoltà in giovane età.Infine, alla Fondazione "Una Nessuna Centomila" viene conferito il WiCA per il sociale rendendo omaggio all’instancabile lavoro nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne, attività svolta utilizzando anche il linguaggio universale del cinema e delle arti. L'associazione, per il rigore e la passione dimostrate, è diventata un punto di riferimento per le tematiche legate alla violenza di genere e all'equità.L’appuntamento è il 17 ottobre, durante la Festa del Cinema di Roma, SPAZIO LAZIO TERRA DI CINEMA della REGIONE LAZIO - AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica.L’Academy di Women In Cinema Award (WiCA), è composta da giornaliste e critiche cinematografiche: Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Marzia Gandolfi, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Marina Sanna, Cristina Scognamillo, Stefania Ulivi.WiCA è realizzato con il sostegno del MiC Ministero della Cultura e dell’Audiovisivo - Direzione Generale per il Cinema e grazie al supporto della Regione Lazio.15/10/2024, 14:14