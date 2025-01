VALDARNO CINEMA FILM FESTIVAL 42 - I vincitori

È "", animazione onirica di Simone Massi, epopea contadina che accompagna gli spettatori indietro e avanti nel tempo, ad aggiudicarsi ill. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 12 ottobre a San Giovanni Valdarno. Il premio è stato assegnato dalla giuria presieduta dal regista e sceneggiatore Vittorio Moroni e composta inoltre dalla critica cinematografica Elisa Baldini e dal regista Lorenzo Borghini ed è stato consegnato dal sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi.La giuria ha assegnato il premio Marzocco, simbolo della Città di San Giovanni Valdarno, intitolato a Marino Borgogni, a "" di Simone Massi, con la seguente motivazione: “.”Ilin assoluto è andato in ex aequo a "" di Guillermo Garcia Lopez “” e "" di Sam Manacsa “”.La giuria ha inoltre assegnato unaa “” di Alessandro Marzullo “”. Ilin ex aequo aper "" di Guto Parente eper "" di Gianluca Manzetti; ilattrice protagonista di "": “”.Il, è stato assegnato a "" di George Siougas. Tra gli altri riconoscimenti: ilè stato assegnato a “” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman “”; ilcomposto dalla giuria formata da Anna Barenghi, Antonio Vladimir Marino, Roberto Lasagna, per il miglior film è stato assegnato a "" di Guto Parente con duea: "" dI Tj O'grady Payton e "" di Simone Massi.Il, che sarà assegnato dall’Associazione F. Basaglia di Arezzo al film che meglio rappresenti le tematiche della salute mentale nel nostro presente in Italia e nel mondo, i componenti sono la psicologa e psicoanalista Loredana Betti, l’operatore psichiatrico e documentarista Stefano Dei e l’educatrice di Salute Mentale e arteterapia Alessandra Guidi e infine il "", assegnato dal direttivo della sezione A.N.P.I Valdarno al miglior film capace di rappresentare i valori storici e ideali dai quali è nata la Costituzione della Repubblica Italiana è stato assegnato ex aequo a "" di Giovanni Guidelli edi Renato Chiocca. Infine il premio A.N.P.I, assegnato dal direttivo della sezione A.N.P.I Valdarno a "" di Simone Massi, al miglior film capace di rappresentare i valori storici e ideali dai quali è nata la Costituzione della Repubblica Italiana.In aggiunta, ilassegnato dagli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado al film di animazione è stato assegnato a "" di Hossein Molayemi e Shirin Sohani. Ilin ex aequo a "" di Carla Vestroni e "" di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman con unaa "" di Renato Chiocca. Ilè stato assegnato a “” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. E infine ilè stato assegnato a "" di Guto Parente con una menzione speciale a "" di George Siougas.14/10/2024, 11:03