ALICE NELLA CITTA' 22 - "L'era d'oro" in anteprima mondiale

di Camilla Iannetti sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia, sabato 26 ottobre ore 20.00 all'Auditorium della Conciliazione.SINOSSI - Lucy, una giovane italo-inglese, ha lasciato Palermo da cinque anni e sta per dare alla luce una bambina. La madre e la sorella minore sono venute a trovarla a Hull, in East Yorkshire, per supportarla in questo momento speciale. Il padre della bimba è un ragazzo gambiano, Kitim. Il rapporto a distanza tra lui e Lucy è pieno di incertezze: i due si sono frequentati per un periodo breve l'estate precedente a Palermo e ora cercano di conoscersi attraverso lunghe videochiamate. Il primo periodo dopo la nascita di Futura è una parentesi di sospensione, prima che la madre e la sorella di Lucy tornino alla loro vita a Palermo e lei si ritrovi a fronteggiare la sua quotidianità da madre single e studentessa. La scelta di Lucy di tornare anche lei in Sicilia - dove Kitim la aspetta - porta con sé molte sfide di crescita e trasformazioni.09/10/2024, 17:27