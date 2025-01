VISIONI SARDE NEL MONDO - Tre cortometraggi

della rassegna saranno presentati il 18 ottobre

dalla Società Dante Alighieri di Praga

La Società Dante Alighieri, Comitato di Praga, il 18 ottobre 2024 presenterà una selezione di tre cortometraggi realizzati nell'ambito del progetto, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro con lo scopo di raccontare nel mondo la Sardegna attraverso il cinema.I tre cortometraggi fanno parte di una selezione di nove che la Cineteca di Bologna ha identificato fra le centinaia di film che hanno partecipato al concorso riservato agli autori sardi, bandito nel 2023.Con inizio alle ore 18:00, presso il Ristorante LORE Malastrana Thunovská 181/16, Pragasaranno proiettati:- "” di Francesco Tomba e Chiara Tesser, che racconta della furbizia di un cieco che prevale sull’avarizia di un prete;- “” di Francesco Piras, narrazione di un’invasione di cavallette e della forza della natura e del coraggio dell’uomo;- "" di Gianni Cesaraccio. Quattro ex soldati, in fase ormai terminale dopo essersi ammalati nei poligoni di addestramento presenti in Sardegna, decidono di riprendersi ciò che lo Stato gli ha negato andando a rapinare banche in piccoli borghi dell’isola.I cortometraggi, parzialmente in lingua sarda, sono sottotitolati in italiano.L'itinerario della rassegnaè reso possibile grazie al contributo finanziario concesso dall'Assessorato regionale del Lavoro al Circolo "Giuseppe Dessì" di Vercelli vincitore del progetto " Corti sardi in giro per il mondo" nell'ambito del programma annuale emigrazione di cui alla legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991.Il Comitato di Praga, presieduto dalla dottoressa Monia Camuglia è nato nel 2005 per iniziativa di alcuni entusiasti. Nel giro di pochi anni si è guadagnato le simpatie di centinaia di studenti e a ricevuto numerosi riconoscimenti da parte della casa madre di Roma. Organizza tutta una serie di corsi di italiano di gruppo e individuali, da principianti ad avanzati, standard e specialistici, anche online. È anche l’unico ad avere predisposto un insegnamento specifico di lingua ceca per italiani. Ha ottenuto la qualifica di Centro esaminatore per la certificazione dell’italiano PLIDA ed è l’unico centro della Repubblica Ceca in cui è possibile sostenere l’esame. Oltre a svolgere corsi di lingua italiana e ceca, organizza convegni, mostre, concerti, scambi culturali e serate d’incontro come quella in programma il 18 ottobre con tema il cinema sardo.08/10/2024, 21:05